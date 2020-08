Google Maps: ufficiale la segnalazione degli incendi. In sviluppo l’indicazione dei Prices Ticket

Google Maps, sempre meno una semplice applicazione di navigazione, in attesa di implementare alcune funzionalità da poco scoperte grazie al reverse engineering, ha comunicato di aver rilasciato, per ora negli USA, ma in futuro anche in altri paesi, una feature che potrebbe salvare non poche vite, in particolar modo d’estate.

Secondo un comunicato ufficiale diffuso da Google nella sua press room, sia la Ricerca di Mountain View che Maps da oggi mostrano i confini approssimativi di un incendio in corso, se già noto, o informano se nei paraggi ve ne siano, fornendo in un apposito box gli avvisi SOS contenenti informazioni ufficiali e consigli sui comportamenti da tenere.

Su Maps poi, sono presenti anche le indicazioni delle strade chiuse, e dei percorsi alternativi per aggirare eventuali blocchi senza mettersi in pericolo: i dati in base ai quali Google ha basato la nuova funzione, in test da almeno un anno in California, vengono aggiornati di ora in ora, in base ai rilevamenti geo-satellitari effettuati dall’agenzia federale NOAA (fondata sullo studio degli oceani, del clima, e delle condizioni meteo).

Dall’analisi della release 10.49 di Google Maps, operata dagli sviluppatori di XDA Developers, giungono invece alcune indiscrezioni su funzionalità che potrebbero (o meno, come spesso accade) arrivare o essere migliorate, in base alle stringhe di codice emerse. In questo caso, il riferimento prospetta delle modifiche alla feature “sessione di parcheggio“, che potrebbe essere perfezionata, ma soprattutto uno step d’avanzamento verso la sostituzione, prospettata nel corso dell’evento I/O 2019, di Android Auto con la modalità guida di Android Assistant.

In più, sempre sbobinando Google Maps 10.49, sarebbero apparse delle righe di codice con chiari riferimenti alla visualizzazione dei Prices Ticket, ovvero dei prezzi dei biglietti di vari eventi che, magari soggetti a variazione rispetto al periodo pre-coronavirus, mostrati in anteprima, possono consentire una miglior programmazione del viaggio, senza brutte sorprese una volta giunti a destinazione.