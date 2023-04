Google Maps rinnova il segnaposto e annuncia 4 novità utili per i propri spostamenti

Google Maps, la celeberrima applicazione di navigazione di Mountain View, alle prese con un roll-out iniziale per la modifica della funzione segnaposto / pin, nel frattempo ha annunciato un maxi aggiornamento che porta in dote diverse novità.

Partendo dalla funzione che, per Android Police, è in corso di rilascio globale (e molto graduale), quest’ultima riguarda la funzione del segnaposto, che viene reso con un pin o una piccola mongolfiera quando si va a cercare un dato posto sulla mappa. Come noto, se poi ci si sposta sulla mappa, si perde il segnaposto precedente e, per ritrovarlo, occorre o rifare la ricerca, o rimpicciolire la mappa, o usare la funzione di ricentratura che riporta alla posizione in cui ci troviamo, nella speranza che il posto segnato sia nei suoi pressi.

Mutuando una funzione presente da tempo immemore sulle mappe dei videogiochi, Google sta rilasciando una novità in base alla quale quando ci si sposta sulla mappa e il segnaposto esce di scena, lo stesso presenterà un indicatore laterale che mostrerà in che punto occorrerà spostarsi per rintracciarlo. Secondo quanto emerso, tale novità è in rilascio per tutti gli utenti, indipendentemente dalla versione di Google Maps che abbiano installato.

Il post sul blog ufficiale di Google rendiconta di 4 ulteriori novità previste per Google Maps. Innanzitutto, per le città di Londra, Los Angeles, New York, San Francisco e Tokyo, con implementazione anche per Amsterdam, Dublino, Firenze e Venezia nei prossimi mesi, arriva la funzione dell’Immersive View. In pratica sarà possibile ottenere una rappresentazione fotorealistica di un dato posto, ricevendone anche info sul meteo o l’affollamento in una data ora della giornata. Da notare che per alcuni edifici sarà possibile visualizzarne financo l’interno.

Su Desktop arriva, dalla prossima settimana, la scheda “Recenti” che riorganizza per città i posti o i punti d’interesse salvati, permettendo di condividerne con gli amici le schede. La funzione Live View, che fornisce anche informazioni su bar, fermate dei mezzi, bar, sportelli per prelevare, etc, si arricchisce di frecce AR che indicheranno all’utente esattamente dove andare, sia all’interno che all’esterno dei luoghi. Nei prossimi mesi tale funzione arriverà per New York, Los Angeles, San Francisco, Londra, Parigi, Barcellona, ​​Madrid, Dublino e Tokyo.

Infine per chi si muove in bici o scooter, scelta la destinazione, le indicazioni stradali mostreranno anche la natura del percorso, in tema di zone pianeggianti e salite, dove potersi fermare per trovare bici o scooter, o dove trovare piattaforme per ricaricare i propri veicoli due ruote elettrici. Tali informazioni sono già disponibili, per Android e iOS, in oltre 500 città nel mondo, tra cui San Paolo, Berlino, e New York.