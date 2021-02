Google Maps: in rilascio su device mobile la modalità a schermo diviso

Divenuta col passare del tempo sempre più utile, per raggiungere mete abituali o per orientarsi in posti ignoti, Google Maps viene costantemente aggiornata dal team di Mountain View, come fatto nelle scorse ore quando, dopo la comunicazioni delle principali tendenze di ricerca sulle mappe di Big G, è stato avviato il rilascio di un update, relativo alla controparte (per ora) Android.

Nei giorni scorsi, attraverso un post sul blog ufficiale della piattaforma Google Maps, l’analista di tendenze Joseph Abou Nakoul ha svelato alcuni trend di ricerca in atto sulla cartografia statunitense di Google: nello specifico, rispetto all’anno scorso, il calo, rispetto a Dicembre, nella ricerca di enoteche e negozi di liquori è meno forte (rispettivamente dell’11 e 6% vs quasi il 40% de 2019) e lo stesso discorso riguarda la ricerca di fast food e ristoranti, quest’anno calata solo dell’1.5% contro il 20% del 2020: segnali di ripresa, questi, che si sposano con l’emergere di nuove tendenze, come quella dei dolci, le cui ricerche sono cresciute del 10%, e quelle dei cibi salutari, aumentate del 46%.

Nell’attesa che la percezione che il peggio sia dietro le spalle si concretizzi anche nella realtà, Google ha comunicato un’ulteriore novità relativa alle sue Maps, sostanziata nel rilascio di un aggiornamento, via attivazione da server remoto, per ora su device Android, che porta in dote la visualizzazione Split-screen (a schermo diviso) per la modalità Street View, introdotta il 25 maggio 2007.

Ad aggiornamento ricevuto, nell’avviare Street View dalla scheda di un luogo, apparirà la consueta visualizzazione a schermo intero con, in alto a destra, il pulsante “riduci a icona” che porta al visualizzare Street View in modalità a schermo diviso (immagini a livello stradale / mappe). Diversamente, avviando Street View dopo aver selezionato un punto sulla mappa, la relativa interfaccia si aprirà direttamente con lo Split-screen.

In questo caso, su desktop sarà possibile anche regolare l’altezza differente delle due metà dello schermo mentre, in ambito mobile, in basso saranno presente i percorsi, col blu che indicherà le immagini raccolte dalle Google Cars e dei pallini a simboleggiare le immagini aggiunte dagli utenti. Nella metà superiore, invece, rispetto a prima, quando ci si muoveva per trascinamento o frecce, ora sarà possibile spostarsi toccando punti diversi, con l’indicatore di posizione in alto a destra (la bussola) che indicherà, via freccia, la direzione in cui è puntato il device.