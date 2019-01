Google Maps: in arrivo la chat istantanea con le aziende

Sembra che presto gli utenti saranno in grado di inviare e ricevere messaggi in tempo reale, come una vera chat di un social network, tramite l’applicazione di Google Maps sul proprio telefono, ma non per parlare con gli amici dei luoghi che si stanno visitando o che si ha intenzione di visitare. È per chattare con le imprese.

L’idea delle società che messaggiano sta diventando sempre più popolare e le grandi aziende tecnologiche sembrano ritenere che si desiderano avere informazioni, dalle aziende, circa i prodotti o alcune informazioni più tecniche. La nuova funzionalità è stata individuata su Reddit da un utente, che presenta il nickname Sanju2cool, il quale ha pubblicato anche lo screenshot.

Google Maps: la chat potrebbe essere un test

Non è un dato ufficiale che questa funzione sarà implementata nei prossimi aggiornamenti, e non è nemmeno stato detto niente in via ufficiale sulla disponibilità a tutti o solo ad un numero ristretto di utenti: potrebbe essere anche una prova.

Sebbene non ci siano ancora immagini di chat attuali con le aziende, gli screenshot mostrano che gli utenti dovrebbero essere in grado di contattare un’azienda andando alla sua pagina di Google Maps e facendo clic su “Messaggio“. La nuova funzione non consentirà di contattare gli amici, e non si corre il rischio, perciò, di essere bombardati da messaggi appena si apre l’applicazione.

Naturalmente, le aziende dovranno abilitare la funzione per poter essere contattate in questo modo e, come con qualsiasi test di qualsiasi applicazione sviluppata finora, solo pochi utenti selezionati potranno utilizzare la messaggistica istantanea prima che la funzione sia trasferita tramite aggiornamento su tutti gli smartphone e smartwatch. Non si sa ancora quando tutti gli utenti saranno in grado di utilizzare la nuova funzione, ma si può sempre controllare di tanto in tanto (magari ogni giorno) se arrivano gli aggiornamenti.