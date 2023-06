Google lancia una nuova app meteo e aggiorna Google Wallet con una nuova animazione

Google ha recentemente lanciato una nuova app meteo dedicata, che promette di offrire previsioni accurate e personalizzate, basate sui dati di Google Maps e di altre fonti. L’app, chiamata semplicemente Meteo, è disponibile per ora solo negli Stati Uniti e in alcuni paesi europei, tra cui l’Italia.

L’app Meteo si presenta con un’interfaccia semplice e colorata, che mostra la temperatura attuale, le condizioni meteo, l’umidità, la velocità del vento e la probabilità di pioggia. Scorrendo verso il basso, si possono vedere le previsioni orarie e giornaliere, con la possibilità di visualizzare anche i dati sulle precipitazioni, la qualità dell’aria, i raggi UV e le fasi lunari. L’app offre inoltre la possibilità di aggiungere più località preferite, di ricevere notifiche sulle condizioni meteo e di personalizzare il tema dell’app in base al proprio gusto.

Inoltre, l’app integra anche le funzionalità di Google Assistant, che permette di chiedere informazioni sul meteo con la voce o di impostare dei promemoria basati sulle condizioni atmosferiche. Google ha dichiarato che la sua app meteo si basa su algoritmi avanzati e su una rete globale di stazioni meteorologiche, satelliti e radar.

L’obiettivo è quello di fornire previsioni affidabili e dettagliate, che tengano conto anche dei fattori locali come il terreno, la vegetazione e l’urbanizzazione. La nuova app meteo di Google si aggiunge alla già esistente funzione meteo integrata nell’app Google, che però offre meno informazioni e personalizzazioni. Per scaricare l’app Meteo, basta cercare “meteo” su Google Play Store o seguire questo link: play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.weather.

Ma non è tutto. Google ha anche aggiornato la sua app Google Wallet, che permette di gestire le proprie carte di credito, debito e prepagate collegate al proprio account Google. La novità riguarda una nuova animazione che appare quando si cambia la carta predefinita da usare per i pagamenti. L’animazione mostra la carta scelta che si sposta in primo piano, mentre le altre carte si sfumano sullo sfondo. Il tutto è accompagnato da un effetto sonoro che ricorda quello di una carta che viene passata su un lettore. Si tratta di un dettaglio estetico che rende più piacevole e intuitiva l’esperienza utente.

L’aggiornamento di Google Wallet è già disponibile per tutti gli utenti Android che hanno installato l’app dal Play Store o da questo link: play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.walletnfcrelGoogle continua quindi a migliorare le sue app e i suoi servizi, offrendo ai suoi utenti soluzioni pratiche e innovative per le loro esigenze quotidiane.