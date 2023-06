Google Home e Gmail: le novità per gestire le luci smart e gli appuntamenti

Google è sempre attenta a migliorare le sue app e i suoi servizi per offrire agli utenti una migliore esperienza e una maggiore produttività. In questo recap vedremo due novità che riguardano due app molto usate: Google Home e Gmail.

Google Home è l’applicazione che permette di controllare i dispositivi smart del colosso di Mountain View, come gli speaker e i display Google Nest o Google Home e i dispositivi Chromecast. L’app si aggiorna costantemente per offrire nuove funzionalità e migliorare l’esperienza utente.Una delle novità più recenti riguarda la sezione Preferiti, introdotta con la versione 3.0 dell’app, che consente di accedere rapidamente alle luci smart, alle routine e ad altri dispositivi frequentemente utilizzati. Fino a ora, però, era possibile aggiungere solo le singole luci o attivare una routine, ma non era possibile accendere o spegnere le luci di una stanza intera.

Questa mancanza è stata segnalata da molti utenti che partecipano all’anteprima pubblica dell’app, una modalità che consente di provare in anteprima le nuove funzioni prima del rilascio ufficiale. Google ha ascoltato i feedback e ha annunciato di aver risolto il problema.L’annuncio è arrivato tramite un tweet di Anish Kattukaran, Google Home Product Director, che ha comunicato che da ora sarà possibile aggiungere le luci di una stanza nella sezione dei preferiti.

Inoltre, ha allegato due immagini che mostrano come funziona la nuova opzione. Per aggiungere le luci di una stanza nella sezione dei preferiti, basta aprire l’app Google Home, toccare Preferiti o Dispositivi, toccare e tenere premuto il riquadro della lampadina che si vuole aggiungere a una stanza, toccare Impostazioni in alto a destra, scegliere una stanza e confermare. Una volta aggiunte le luci di una stanza nella sezione dei preferiti, si potrà accendere o spegnere tutta la stanza con un solo tocco.

Inoltre, con una pressione prolungata sul pulsante delle luci di una stanza, si aprirà un menu contestuale che permetterà di interagire con le singole luci e modificarne lo stato. Questa funzione è molto comoda per chi ha molte luci smart in casa e vuole gestirle in modo semplice e veloce. Per ora, la funzione è disponibile solo per gli utenti che partecipano all’Anteprima pubblica dell’app, ma dovrebbe arrivare presto anche per tutti gli altri. Per partecipare all’anteprima pubblica dell’app Google Home, bisogna aprire l’app Google Home, toccare Impostazioni Account Anteprima programma Partecipa Conferma. Si riceveranno così gli aggiornamenti in anticipo rispetto al rilascio ufficiale.

Passiamo alla seconda novità di questa mini rassegna targata Mountain View. Gmail e Google Calendar sono due delle app più usate da milioni di utenti per gestire la propria posta elettronica e il proprio calendario. Ora, le due app si integrano ancora di più per offrire una funzione che semplifica la programmazione degli appuntamenti.

La funzione si chiama Scheduling in Gmail e permette di creare un evento in Google Calendar direttamente da un’email in Gmail. Basta selezionare il testo che contiene una data o un orario, come “domani alle 10” o “il 15 dicembre”, e apparirà un’icona a forma di calendario. Cliccando sull’icona, si aprirà una finestra che permetterà di creare un evento con i dettagli dell’email, come il titolo, i partecipanti e il luogo.

La funzione è molto utile per risparmiare tempo ed evitare di dover passare da un’app all’altra per organizzare gli appuntamenti. Inoltre, la funzione è intelligente e riesce a riconoscere le date e gli orari anche se scritti in modo informale o impreciso, come “la prossima settimana” o “dopo pranzo”. La funzione Scheduling in Gmail è disponibile per tutti gli utenti di Gmail e Google Calendar, sia su web che su dispositivi mobili. Per attivarla, basta andare nelle impostazioni di Gmail e abilitare l’opzione “Crea eventi da testo selezionato”.

Questa novità si aggiunge alle altre funzioni che rendono Google Calendar uno strumento efficace per gestire il proprio tempo e i propri impegni. Tra queste, ricordiamo la possibilità di aggiungere le luci smart nella sezione dei preferiti, per accendere o spegnere le luci di una stanza intera con un solo tocco. C’è anche la possibilità di rispondere agli inviti con una risposta specifica per il luogo in cui ci si trova, come “Parteciperò da remoto” o “Parteciperò in ufficio”. Non manca la possibilità di impostare e condividere le proprie ore lavorative e il proprio luogo di lavoro, per comunicare ai colleghi la propria disponibilità e preferenza. Figura anche la possibilità di visualizzare le statistiche sul proprio utilizzo del tempo, per capire come si spende il tempo e con chi si collabora di più. Gmail e Google Calendar sono due app che fanno parte della suite Google Workspace, la soluzione integrata di Google che offre strumenti per la comunicazione, la collaborazione e la produttività.