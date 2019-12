Google Foto: switch account, cronologia suggerimenti e chat interna

Dopo un periodo di relativa bonaccia, Google ha iniziato ad aggiornare gran parte dei propri servizi e, dopo essersi occupata di Gmail per quel che concerne la posta elettronica, ha attenzionato anche la popolare (dal Luglio scorso in virtù di 1 miliardo di utenti mensili) app dedicata al backup sul cloud di immagini e video, nota come Google Foto.

Secondo AndroidPolice, tale app, a partire dalla versione 4.33, probabilmente tramite un’attivazione da server remoto, ha ricevuto delle modifiche estetiche all’icona dell’account, posta in alto, a destra del form di ricerca, che ora risulta maggiormente in linea con i dettami del Material Design di Android.

Attorno a tale icona circolare si potrà notare un’animazione, che si concluderà con una spunta verde, qualora vada a buon fine il processo di backup, avviabile cliccando proprio su tale icona, dopo aver visto quando spazio si potrebbe liberare in locale dando il via al processo di backup online (sullo spazio messo gratuitamente a disposizione da Google). Sempre tramite l’icona dell’account, giunge ora in dote il nuovo sistema per lo switch multi-account (dopo aver legato l’app alla visualizzazione dei contenuti di più account), tramite il quale è possibile passare da un account all’altro semplicemente scorrendo col dito su tale icona verso l’alto (account successivo), o verso il basso (account precedente).

Con la medesima release dell’app, rendicontano alcune testimonianze, sarebbe giunta in dote agli utenti di Google Foto anche una funzione relativa ai “suggerimenti saltati”, che permetterebbe di recuperare, ed applicare, quei suggerimenti (es. correzione dei colori, realizzazione di un’animazione, di un video, di un collage, o di un album) che, per distrazione o disinteresse, si fosse trascurato.

Infine, la novità più importante, ovvero la chat, il cui roll-out (iniziato una settimana fa) è ormai giunto a compimento. Con la funzione in oggetto, che permette di imbastire una conversazione attorno alla foto o al video che si va a condividere, Google Foto diventa di fatto un’app per la messaggistica: per avvalersi della feature, basta selezionare un contenuto, tippare sull’icona della condivisione, e scegliere un contatto (o un gruppo) cui inoltrarlo, aggiungendo qualche riga di messaggio a corredo. Il destinatario della foto o del video potrà replicarvi tramite un like (cuoricino), digitando una risposta, o a sua volta con altre foto o video.