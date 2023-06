Google Foto su Web si arricchisce di nuovi strumenti di modifica basati sull’intelligenza artificiale

Google Foto è una delle app più usate e apprezzate dagli utenti di Android e iPhone, grazie alla sua capacità di organizzare, archiviare e modificare le foto in modo semplice e veloce. Ma non tutti sanno che Google Foto ha anche una versione Web, accessibile dal sito photos.google.com, che offre alcune funzioni aggiuntive rispetto all’app per dispositivi mobili.

Una di queste è la possibilità di usare Google Foto su Web come un vero e proprio editor fotografico online, senza dover scaricare o installare alcun software sul proprio computer. Fino a poco tempo fa, però, gli strumenti di modifica disponibili su Google Foto su Web erano piuttosto limitati e basilari, e non sfruttavano appieno le potenzialità dell’intelligenza artificiale che invece caratterizzano l’app per smartphone. Questo è cambiato da ieri, quando il team di Google Foto ha annunciato tramite un tweet l’arrivo di una serie di nuovi strumenti di modifica basati sull’apprendimento automatico, che erano già presenti da tempo sull’app per Android e iPhone.

Si tratta di funzioni avanzate e sofisticate, che permettono di migliorare notevolmente l’aspetto delle foto con pochi clic, senza dover essere esperti di fotoritocco. Queste sono le nuove funzioni disponibili su Google Foto su Web:

Portrait Light: permette di cambiare l’angolo e l’intensità dell’illuminazione nelle foto con persone, creando effetti di luce naturale o artistica.- Portrait Blur: applica una sfocatura dello sfondo nelle foto con persone, anche se non sono state scattate in modalità ritratto, per mettere in risalto il soggetto principale. Dynamic: migliora la luminosità e il contrasto delle foto, rendendole più drammatiche e bilanciate. Color Pop: de-satura lo sfondo delle foto con persone, mantenendo il colore solo sul primo piano, per creare un effetto visivo accattivante.

HDR: migliora la luminosità e il contrasto tra le zone chiare e scure delle foto, per ottenere immagini più dettagliate e realistiche. Sky: permette di scegliere tra diverse tavolozze di colori e regolare il colore e il contrasto del cielo nelle foto, per creare scenari suggestivi. Per poter usare questi nuovi strumenti di modifica su Google Foto su Web, però, c’è un requisito: bisogna essere abbonati a Google One, il servizio a pagamento che offre spazio di archiviazione extra su Google Drive e altri vantaggi.

Gli abbonati a Google One possono accedere alle nuove funzioni a partire dal piano base da 1,99 euro al mese e 100 GB. Inoltre, è necessario avere almeno 4 GB di RAM sul proprio computer e un browser aggiornato.Le nuove funzioni sono in fase di distribuzione su Google Foto su Web in questi giorni, e potrebbero non essere ancora visibili a tutti gli utenti. Per verificarne la disponibilità, basta aprire una foto su Google Foto su Web e cliccare sull’icona della matita in alto a destra. Se si vedono le opzioni “Suggerimenti” e “Regolazioni”, significa che si può accedere ai nuovi strumenti.

Altrimenti, bisogna attendere ancora un po’. Google Foto su Web si conferma così una interessante alternativa a Photoshop per chi vuole modificare le proprie foto online in modo rapido e professionale, sfruttando la potenza dell’intelligenza artificiale. Certo, manca ancora lo strumento Gomma magica, che permette di rimuovere oggetti indesiderati dalle foto con un tocco, ma chissà che non arrivi presto anche quello. Nel frattempo, gli abbonati a Google One possono divertirsi a trasformare le loro foto con i nuovi strumenti appena introdotti da Google.