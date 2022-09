Google Foto: nuovo collage editor e maxi aggiornamento per i Ricordi

Ascolta questo articolo

Una delle realtà più note e usate nel mondo di Google è quella di Google Foto, una piattaforma che, se pur non offra più lo spazio di backup illimitato per le foto hostate online, mette a disposizione capacità di organizzazione e condivisione di foto e video che altri non possono vantare. Proprio in favore di questo servizio, Mountain View ha annunciato un importantissimo aggiornamento.

Secondo quanto riferito da Big G nel suo blog ufficiale, è in corso di rilascio una serie di novità, in favore di Google Foto, che porta in dote (anche, ma non solo) il più grande aggiornamento per i Ricordi, o Memories, da quando sono stati introdotti, nel 2019, quale escamotage per aiutare a recuperare vecchie foto, includendole in raccolte tematiche, in cui i soggetti principali (tramonti, feste, spiagge, fiori, ricorrenze, etc) venivano identificati grazie all’image learning del colosso americano.

Nello specifico, i Ricordi possono già accogliere i video ma, da oggi, confermando la grande attenzione a essi da parte delle piattaforme digitali, Google userà l’apprendimento automatico anche per selezionare e tagliare, dai video più lunghi, i frammenti considerati migliori per poi includerli nei Ricordi.

Le foto statiche acquisteranno un po’ più di dinamismo, grazie a “uno zoom sottile che porta movimenti ai tuoi ricordi“: un’altra novità, però rimandata come in attuazione al prossimo mese, riguarda l’estensione a più Ricordi della musica strumentale. Come accennato in apertura, Ricordi riguarda spesso vari argomenti o tematiche: ora, però, nasce anche una nuova tipologia di Ricordi, i “Cinematic Memories“, fatti tutti di foto cinematografiche, una funzione, varata nel 2020 da Google che, nel conferire un effetto 3D alle foto sì che appaiano profonde, simula l’azione di una videocamera che esegue una panoramica uniforme sul soggetto.

Volendo dare un tocco artistico ai propri Ricordi, grazie anche al contributo di alcuni artisti (es. Shantell Martin e Lisa Congdon), sarà possibile – grazie agli Stili – applicare della grafica ai Ricordi, ad esempio adagiandoli su sfondi colorati, prendendo spunto dagli album di ritagli. Già da oggi su Android, e presto pure su iOS e lato web, arriverà poi un sistema di condivisione avanzato che permetterà di condividere non più solo la foto che si sta visualizzando di un dato Ricordo, ma l’intero Ricordo stesso. Restando nell’ambito dei Ricordi, Google ha anche confermato di aver in lavorazione (“in the works“) un nuovo modo, molto TikTokkiano, di navigarli: in particolare, all’interno di un Ricordo, si potrà sempre andare a destra e sinistra per passare da una foto all’altra del Ricordo in cui ci si trova. Tuttavia, andando in su e in giù, ora si passerà da un ricordo all’altro.

Infine, con il nuovo aggiornamento di Google Foto arriva anche un nuovo e complesso editor per i collage. Quest’ultimo permette di selezionare più foto (tenendone premuta una a lungo e poi selezionando le altre), aggiungendole al Collage, che potrà essere impreziosito secondi stili, sia di base e quindi gratuiti, che premium, magari messi a disposizione di alcuni artisti per gli abbonati a Google One (che beneficeranno pure di più di 30 design aggiuntivi e di modifiche quali HDR e Portrait Light): da quel momento, sarà possibile cambiare il layout del collage, ma anche eseguire alcune operazioni sulle foto direttamente al suo interno, come applicarvi dei filtri o regolarne contrasto e luminosità.