Google Chrome riconoscerà i siti lenti (e lo notificherà all’utente prima ancora che siano stati aperti)

A tutti sarà capitato, almeno una volta nella vita, di non riuscire ad aprire un determinato sito web. In questi casi, i motivi sono i più disparati: si va dalla semplice congestione di rete (la quale occorre nel caso in cui non si abbia una linea particolarmente performante) ad un problema di sovraccarico dei server, i quali non riescono più a fornire al client la pagina richiesta. Si tratta di problemi meno frequenti al giorno d’oggi, grazie alle possibilità offerte da una rete in fibra ottica sempre più capillare.

Tuttavia, non sempre è così e potrebbe capitare di non riuscire a collegarsi ad un determinato sito internet anche se la rete dell’utente è performante. Per fare maggiore chiarezza, Google potrebbe implementare una nuova funzionalità nel suo browser Chrome, la quale sarà illustrata poco più avanti.

Chrome potrà ‘taggare’ i siti a seconda della velocità del server

In base a quanto trapelato, Chrome potrebbe segnalare i siti web lenti con una dicitura del tipo “Caricamento… solitamente lento a caricare”. Non è chiaro come riesca il browser a determinare ciò, sebbene non si tratti di un dettaglio interessante per l’utente medio. Questa funzionalità permetterà di individuare eventuali problemi di rete da parte dell’utente e, quindi, si potrebbe arrivare prima alla soluzione del problema.

Il software di Google, inoltre, premierà anche i siti particolarmente veloci a caricare: in questo caso specifico potrebbe essere mostrata una barra di colore diverso (probabilmente verde) che evidenzierà la rapidità di un sito web ad essere caricato.

Chrome dirà all’utente se un sito è veloce o meno, prima ancora che lo stesso venga aperto

L’informazione sui siti lenti è diffusa ancora prima che essi siano aperti. Cliccando con il tasto destro su di un link, all’interno del menù contestuale ci sarà una voce utile a diffondere questa informazione (evitando così caricamenti inutili e perdite di tempo).

L’obiettivo di tutto ciò consiste nell’incentivare i gestori di siti internet a fornire una navigazione di alta qualità. A questo scopo, Google ha ricordato agli sviluppatori di utilizzare i propri strumenti per il miglioramento delle prestazioni dei siti web, aspetto che contribuisce non poco a migliorare la navigazione e a rendere la rete un posto sempre più veloce.