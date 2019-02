Google Chrome: ecco l’estensione che controlla se le password sono sicure

Google Chrome è uno dei browser più utilizzati dagli utenti, sia su computer che su smartphone e tablet. Sui browser è possibile installare delle estensioni che aumentano le funzionalità del software. È il caso di Password Checkup, sviluppata interamente da Google, che aiuta gli utenti a controllare se i propri account sono ancora al sicuro o se è necessario cambiare password.

Il software si reca in un database con oltre 4 miliardi di nomi utenti e password che sono stati violati in passato o che sono stati pubblicati nelle liste che di solito pubblicano gli hacker. La violazione degli account sui vari social network è una pratica comune che si sviluppa sempre più con il passare del tempo. I pirati informatici entrano in possesso non solo della privacy della vittima, ma anche di tutti i dati salvati.

Password Checkup: l’estensione per Chrome

Il problema che coinvolge gli utenti è che non sempre si può sapere se il proprio account è stato violato. La funzione di Password Checkup è quella di controllare in tempo reale le informazioni a disposizione, segnalando la necessità eventualmente di cambiarle per far tornare sicuro l’account di qualsiasi social network.

Qualcuno potrebbe pensare, che così facendo, Google venga a conoscenza di tutti i dati di tutti gli utenti del mondo (diventando così un presunto re degli hacker), ma il nome utente e le password sono cifrati e, dunque, né Google, né altri utenti potranno venire a conoscenza dei vari dati memorizzati sul database.

Esistono programmi simili già da tempo, tuttavia sono software da installare sul computer, e poi Password Checkup è offerto da un colosso mondiale come estensione di un browser molto utilizzato, come Chrome e, quindi, non occupa neanche molto spazio sull’hard disk del computer o sulla memoria interna del dispositivo mobile. L’ideale sarebbe avere una password diversa per ogni account, anche se è difficile ricordarle tutte e conoscere anche i social su cui sono state utilizzate.