Google si appresta a rivisitare l’interfaccia di un’altra sua celebre applicazione, praticamente predefinita sui device Android: nel frattempo, però, il colosso di Mountain View ha annunciato una stretta, si dice per ragioni di sicurezza, sugli account inattivi che ricorda quanto deciso di recente anche da Twitter.

In occasione del Google I/O 2023 l’azienda di Sundar Pichai ha annunciato davvero tante novità, anche in quota AI (per quello che riguarda il software) e non ha trascurato Gmail che, dopo essersi adattata ai pieghevoli, si adatterà pure ai tablet.

Nello specifico, come sugli smartphone i simboli delle schede non saranno accompagnati da etichette. Ci sarà un pulsante per la composizione dei messaggi, che sui telefoni è flottante: a differenza di quanto avviene sugli smartphone però, la scheda corrente sarà evidenziato da un cerchio e non da una pillola. Al momento non è chiaro quando questo restyling andrà a coinvolgere i tablet, né il modo in cui ciò avverrà, se via update, attivazione da server remoto, o combinando le due strade.

La notizia più importante però è un’altra ed è relativa alla cancellazione dei vecchi account inattivi. Tutti abbiamo creato vari account Google per vari motivi: ad esempio ne abbiamo uno per caricare i video su YouTube, uno per gestire le post, diversi per sfruttare i GB gratuiti di Google Foto, e così via. Ci sono poi anche i casi di account di cui si è perso il ricordo o l’accesso, finiti nel dimenticatoio. Google ne è consapevole e, quindi, per una questione di sicurezza – i vecchi account sono più vulnerabili perché probabilmente hanno password facili, riusate e sono verosimilmente privi di autenticazione a due fattori – ha annunciato che cancellerà gli account che siano stati del tutto inattivi per due anni.

La cancellazione coinvolgerà praticamente tutto, nel senso che verranno cancellate le email, i file su GDrive, e le immagini su Google Foto. Non verranno però toccati i video di YouTube.

La buona notizia è che prima di cancellare gli account (si dovrebbe iniziare a Dicembre, salvo proroghe), i cui handle non potranno essere riutilizzati, verranno inviate delle notifiche nei mesi precedenti, sia all’account principale che, se impostato, a quello di recupero. Va anche annotato che per vedersi cancellare l’account bisogna averlo abbandonato sul serio per due anni: infatti, Google conteggia come attività anche se si è fatta una ricerca con un account, se lo si è usato per scaricare un’app, per guardare un video, per ricevere una mail, per condividere un film via GDrive, e così via.