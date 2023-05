Google: cambiamenti in rilascio per Gmail web, in sviluppo per Gboard

Google ha annunciato un piccolo restyling per Gmail sul web che, nello specifico, migliora l’esperienza utente. La stessa cosa potrebbe avvenire con una modifica ancora in fase di sviluppo, però destinata a Gboard.

La prima novità in salsa Google riguarda la tastiera Gboard che è stata esaminata dai colleghi di 9to5google per il consueto resoconto “APK Insight”). Secondo quanto emerso da quest’analisi della release Gboard 13.0, a Mountain View stanno lavorando a una miglioria per l’interfaccia di GBoard, la tastiera predefinita di Android, onde consentirne un più semplice ridimensionamento. A oggi, per ridimensionare la tastiera virtuale in questione occorre seguire una serie di passaggi intermedi.

In particolare, su Gboard si deve andare nelle impostazioni alla voce “altezza della tastiera” e scegliere una delle sette opzioni possibili: Extra-corto, Corto, Medio-corto, Normale, Medio-alto, Alto ed Extra Alto.

La miglioria allo studio, invece, prevede che si intervenga sui bordi, sollevando quello alto o abbassando quello basso, per variare l’altezza dei tasti e quindi del pannello della tastiera: in più, in mezzo ci sarà un pulsante che permetterà di spostare la tastiera sullo schermo, magari lasciando dello spazio vuoto tra la barra di stato e il bordo inferiore, in modo da rendere più centrale la fase di digitazione. Il tutto ricorda un po’ le già esistenti modalità fluttuante e a una mano sola con la differenza che in queste due modalità riducendo l’altezza la tastiera diventa più stretta mentre nella nuova modalità in sviluppo la larghezza rimane costante, lungo tutto lo spazio disponibile sullo schermo.

Infine, una novità già rilasciata. Google ha rivisto l’interfaccia di Gmail per il web. Laddove prima c’era in form di ricerca rettangolare con angoli arrotondati, ora è formato da un pillolone, in linea con Ricerca, Google Drive e Gmail per Android. Il selettore di attività, già in forma di pillole, lascia il leggero contorno grigio per abbracciare il colore (destando confusione sui temi scuri in quando sembra che indichi la selezione attiva di un’attività).