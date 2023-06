Google Calendar si arricchisce con Focus Time: niente più distrazioni dalle chat

Google Calendar è uno strumento molto utile per organizzare il proprio tempo e le proprie attività, sia a livello personale che professionale. Per rendere ancora più efficace e produttiva l’esperienza utente, Google ha introdotto una nuova funzionalità chiamata Focus Time, che permette di dedicare dei momenti di concentrazione al proprio lavoro, senza essere interrotti dalle notifiche delle chat.

Focus Time è un nuovo tipo di evento che si può creare su Google Calendar, simile a quello Fuori sede, che ha un aspetto diverso sul calendario e include l’opzione di rifiutare automaticamente gli inviti alle riunioni che si sovrappongono al periodo di focus. Inoltre, Focus Time consente anche di disattivare le notifiche di Chat in un colpo solo, evitando così di dover mutare manualmente ogni conversazione attiva. Per creare un evento di Focus Time, basta cliccare sul tempo desiderato sul calendario (solo nelle visualizzazioni Giorno o Settimana) e selezionare Focus Time in alto.

Si può poi scegliere l’intervallo orario durante il quale non si vuole essere disturbati e altri parametri, come la ripetizione dell’evento o la privacy dello stesso. Importante è selezionare la casella “Non disturbare” che muta le notifiche delle chat. Se si attiva il Focus Time ma non si clicca su quell’opzione si continueranno a ricevere le notifiche delle chat anche durante il periodo in cui si vuole restare concentrati.

Focus Time è una funzione molto utile che permette di isolarsi per un certo lasso di tempo con pochi clic, favorendo così la produttività e la qualità del lavoro. Focus Time sarà disponibile entro le prossime due settimane per i domini Rapid Release, per tutti gli altri il rollout partirà il 12 luglio e proseguirà fino al 27 luglio. Disponibile per gli account Google Workspace: Enterprise Standard, Enterprise Plus, Business Standard, Business Plus, Education Standard, Education Plus e no profit.

Google ricorda che è possibile disattivare l’audio delle notifiche chat solamente se la propria organizzazione ha attivato Chat e il blocco del momento di concentrazione è inferiore a 24 ore. É possibile creare eventi relativi a momenti di concentrazione solo dalle visualizzazioni Giorno e Settimana. Focus Time viene contrassegnato dall’icona delle cuffie.