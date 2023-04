Google annuncia il lancio di una funzione di traduzione in tempo reale per le chiamate su Meet

Google annuncia il lancio di una nuova funzione di traduzione in tempo reale per le chiamate su Meet. Questa funzione permetterà ai partecipanti di una chiamata di comunicare in lingue diverse e di avere la traduzione simultanea in tempo reale. La nuova funzione sarà disponibile per gli utenti di G Suite Enterprise e G Suite Enterprise for Education.

La funzione di traduzione in tempo reale sarà resa possibile grazie alla tecnologia di intelligenza artificiale di Google e sarà disponibile per 10 lingue: inglese, spagnolo, francese, tedesco, portoghese, hindi, giapponese, cinese, coreano e turco. Gli utenti potranno selezionare la lingua di origine e quella di destinazione per le loro chiamate, consentendo a chiunque di partecipare alla chiamata, indipendentemente dalla lingua parlata.

La nuova funzione di traduzione in tempo reale di Google Meet è stata progettata da Mountain View per migliorare la comunicazione e la collaborazione tra i partecipanti di una chiamata. Inoltre, tale feature renderà le riunioni più efficaci, poiché eliminerà la barriera linguistica e consentirà a tutti di partecipare attivamente alla discussione.

La funzione di traduzione in tempo reale si aggiunge a molte altre funzioni introdotte in Google Meet, come l’accesso ai sottotitoli in tempo reale, la possibilità di registrare le riunioni e tanto altro ancora. La nuova funzione di traduzione in tempo reale di Google Meet migliorerà la comunicazione e la collaborazione tra i partecipanti di una chiamata, consentendo loro di comunicare in lingue diverse e di avere la traduzione simultanea in tempo reale, abbattendo le barriere linguistiche prima frapposte.

In sintesi, la funzione sarà disponibile per gli utenti di G Suite Enterprise e G Suite Enterprise for Education, e sarà resa possibile grazie alla tecnologia di intelligenza artificiale di Google.