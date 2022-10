Google annuncia diverse novità per migliorare la ricerca delle informazioni

Ascolta questo articolo

Google è nota per tanti servizi ma, innegabilmente, uno di quelli per cui si fa apprezzare di più è il suo motore di ricerca. Proprio in tema di ricerca il colosso di Mountain View ha annunciato una serie di novità molto corpose e solo apparentemente di livello minore.

Tenendo conto che trovare le informazioni giuste aiuta anche nel prendere le decisioni giuste, e nel formarsi le opinioni corrette in tanti ambiti importanti della vita quotidiana, Google non ha intenzione di trascurare il reperimento delle stesse e, quindi, ha reso noto il varo di alcune novità in ottica trasparenza: in primis, ai risultati di ricerca sono stati aggiunti i nomi dei siti e dei portali, sì che gli stessi siano immediatamente identificabili.

Sempre nei risultati di ricerca sono stati aggiornati le icone ed i loghi associati ai siti presentati quali risultati della ricerca: in questo caso, l’obiettivo è di dar maggiore visibilità agli stessi.

Tali novità arrivano anche per i risultati sponsorizzati, in capo ai quali arrivano altre migliorie. Nello specifico, la scritta Sponsorizzato sarà grassettata per aiutare a distinguere meglio risultati di questo genere e sarà posta in una riga separata, in alto a sinistra del risultato in questione. Per ora, si tratta, nei casi esposti, di novità dichiarate come in roll-out per la ricerca lato mobile: tuttavia, sempre con lo scopo di semplificare il trovare quel che si cerca, presto si comincerà a testare anche lato desktop un’esperienza similare.

Nel frattempo, sempre Google ha annunciato l’arrivo di nuovi widget di ricerca per iOS 16. In questo caso, oltre a quello di Google Lens che si affida al filtro usato più di frequente, i widget salgono dai precedenti 2 agli attuali 4, tutti nei formati 1×1 e 2×1, con la voce Cerca per eseguire query dalla schermata di blocco, il supporto agli input vocali (anche per le query generiche), e la voce Obiettivo (con agevole accesso alle impostazioni obiettivo preferite) per poter eseguire una ricerca visuale una volta inquadrato qualcosa.