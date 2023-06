Gmail e Opinion Rewards si aggiornano con novità interessanti

Google è sempre attenta a migliorare le sue app e a offrire ai suoi utenti nuove funzionalità ed esperienze. In questo articolo, vi parleremo di due app che hanno ricevuto di recente degli aggiornamenti interessanti: Gmail e Opinion Rewards.

L’app Gmail per Android ha ricevuto un aggiornamento recente che ha portato una novità riguardante l’icona che si vede nella notifica quando arriva un messaggio. L’icona non è più fissa con lo sfondo rosso, il colore tipico del servizio di posta elettronica, ma varia in base al colore di sistema. Questa scelta segue la filosofia del Material You, il nuovo stile visivo di Google che si adatta ai colori dominanti dello sfondo. Lo si può notare negli screenshot diffusi da 9to5google.com, dove l’icona di Gmail nell’angolo in alto a sinistra della notifica ha preso il verde acqua del tema dinamico di Android 12.

La differenza è evidente confrontando le immagini dei colleghi. Nella prima, con l’app non aggiornata, il colore dominante è il turchese, ma l’icona nella tendina rimane rossastra. Nella seconda, con l’app Gmail aggiornata alla versione 2023.05.28.x, l’icona segue il colore del tema. Questa novità potrebbe non piacere a tutti, perché in base al colore di sistema la notifica potrebbe essere meno visibile che in passato, quando il rosso dell’icona contribuiva a catturare l’attenzione.

Tuttavia, Google ha fatto una scelta coerente con la filosofia del Material You, che dà priorità alla coerenza estetica. Forse Google avrebbe potuto accontentare tutti se avesse dato la possibilità di scegliere tra la vecchia icona o quella dinamica, in base alle proprie preferenze tra estetica e praticità. Ma a quanto pare Google ha cambiato idea: dopo pochi giorni dall’introduzione del colore dinamico, l’icona di Gmail tra le notifiche con la versione 2023.06.11.x dell’app è tornata rossa come sempre. Almeno per ora.

Passando alla seconda novità in quota Mountain View, si parla di Google Opinion Rewards. Come noto, si tratta di app che permette di guadagnare crediti Google Play o PayPal rispondendo a brevi sondaggi su vari argomenti.

Ora, l’app ha introdotto un nuovo tipo di compito che richiede agli utenti di inviare le ricevute dei loro acquisti. L’obiettivo è quello di raccogliere dati sulle abitudini di consumo degli utenti, in modo da poter offrire sondaggi più personalizzati e pertinenti. Per partecipare, basta scattare una foto della ricevuta e caricarla sull’app, seguendo le istruzioni. Il compito deve essere completato entro 24 ore dall’acquisto e la ricevuta deve essere leggibile e mostrare il nome del negozio, la data, l’ora e l’importo.

Per ogni ricevuta inviata, si riceve un compenso variabile, che dipende dal tipo di acquisto e dal paese. Al momento, il nuovo tipo di compito è disponibile solo per alcuni utenti selezionati, ma potrebbe essere esteso a tutti in futuro. Google Opinion Rewards è un modo semplice e veloce per guadagnare qualche credito extra da spendere sul Play Store o su PayPal. L’app è disponibile gratuitamente su Android³ e iOS e richiede solo un account Google per registrarsi. Se volete provare il nuovo tipo di compito, tenete d’occhio le notifiche dell’app e non perdete l’occasione di inviare le vostre ricevute