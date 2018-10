Facebook: in test la funzione Unsend e l’app Android per il game streaming

Nel quartier generale di Menlo Park, i programmatori ed il management di Facebook sembrano non riposare mai, almeno a giudicare dalle prossime due novità applicative in arrivo, per gamers e messaggiatori, e considerate le nuove purghe messe in atto contro la fake news economy.

Facebook, nel Giugno scorso, ha annunciato una sezione del suo sito per desktop, Fb.gg, destinata a far concorrenza con Twich e YouTube Gaming in quanto focalizzata sullo streaming dei gameplay e sull’interazione tra appassionati e videogiocatori.

Nelle scorse ore il progetto in questione ha segnato un nuovo passo evolutivo grazie al rilascio, per ora solo nelle Filippine, di una versione Android beta di Fb.gg: quest’ultima, installabile tramite il consueto file apk reperibile su APKMirror, appare come ancora embrionale, visto che le sezioni sono ancora poche, e non tutte calibrate secondo il Material Design. A parte questo, è già possibile giocare agli Instant Games, simili a quelli presenti su Messenger, seguire degli streaming, scegliendoli tra i giochi o i broadcaster più popolari, e commentare – in seguito – le dirette con testi, reazioni, o emoticons. Non manca una sezione per le notifiche e le impostazioni: l’arrivo dell’app di Fb.gg anche in Europa è atteso nei prossimi mesi.

Un altro elemento facebookiano in arrivo prossimamente, ma all’interno di Messenger, è la funzione “Unsend”, che ricorda la facoltà di eliminare i messaggi inviati ma non ancora letti di WhatsApp. Menlo Park la annunciò mesi fa, quando si scoprì che Zuckerberg aveva cancellato alcuni suoi messaggi dalle chat dei destinatari: da allora più nulla, sino a qualche giorno fa quando la programmatrice Jane Manchun Wong (@wongmjane), in seguito all’analisi di alcune righe di codice, ha pubblicato uno screenshot di Messenger dal quale si evince che la feature è in sviluppo e che concederà all’utente un lasso di tempo scaduto il quale non si potrà più cancellare il messaggio.

Infine l’eterna battaglia di Facebook contro le bufale: dopo le epurazioni estive, che – per tutelare le elezioni americane di medio termine – portarono alla cancellazioni di 652 profili, è arrivato un nuovo repulisti che, questa volta, ha colpito 251 profili americani e 559 pagine (per lo più di destra e seguitissime, come Right Wing News, Reverb Press , e Resistance) accusate di postare con molteplici account fasulli notizie sensazionalistiche incentrate non solo sul gossip delle star e sulle calamità, ma anche e soprattutto sulla politica.