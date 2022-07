Facebook: in roll-out il doppio flusso Home/Feed. Ecco come funziona

Ascolta questo articolo

Quando Mark Zuckerberg ha (co) fondato quello che poi è diventato Facebook quasi 20 anni fa, nel 2004, la piattaforma social creata serviva per aiutare le persone a tenersi aggiornati su quel che accadeva nelle vite delle persone per sé importanti. Col tempo, però, il tutto si è arricchito di funzionalità algoritmiche volte a incentivare le discussioni e, ipso facto, il tempo trascorso in platform dagli utenti: lo scenario in questione è destinato a cambiare ancora.

Secondo quanto confermato tramite un comunicato ufficiale, da oggi è in distribuzione nel client Android e iOS di Facebook, con l’implementazione globale che verrà ultimata nella prossima settimana, una novità che rivisita il feed degli utenti: nello specifico, l’app si aprirà sul flusso Home, nel quale vi saranno principalmente contenuti consigliati (tra cui Storie e Reels), scelti dall’algoritmo in base a ciò che potrebbe interessare all’utente e affinati nelle proposte via deep learning col passare del tempo.

Vi saranno ancora dei post di amici e familiari quale segno di una parziale e residua sovrapposizione con un’altra scheda che farà il suo esordio, quella denominata Feed.

Se la prima scheda, Home, destinata a divenire in futuro “più di un motore di scoperta“, avvicinerà ulteriormente Facebook a TikTok, noto per il suo elargire contenuti consigliati dai propri algoritmi di personalizzazione, la seconda, Feed, un po’ come alle origini della piattaforma, proporrà – in ordine cronologico (dal più recente) – al netto di alcuni annunci (altro segno della succitata sovrapposizione), i post di amici, familiari, preferiti che si seguono, gruppi e pagine visto che, per usare le parole del CEO Mark Zuckerberg condivise via video sul suo profilo personale, “una delle funzionalità più richieste per Facebook è assicurarsi che le persone non perdano i post degli amici“.

L’accesso alle due schede, Home e Feed, avverrà dalla barra delle scorciatoie, che dinamicamente cambierà a seconda delle schede su cui gli utenti passeranno più tempo: in ogni caso, sarà sempre possibile personalizzare detta barra bloccando le schede che più interessano o servono affinché non cambino di posizione.