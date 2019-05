Facebook: i biglietti dei film si acquistano dall’app del social, i display smart Portal controllabili via app

Man mano che vengono smaltite le novità in corso di ufficializzazione al Computex 2019 di Taipei, i riflettori dei media di settore tornano a guardare anche al mondo delle applicazioni e dei servizi: quale occasione migliore, dunque, per Facebook, per annunciare l’arrivo di un’attesa sezione dedicata al cinema, e dell’app per controllare i display smart Portal?

Nel primo caso, non si tratta precisamente di una primizia inedita, ma dell’arrivo anche in Italia di quanto, testato originariamente negli USA, era stato poi esteso in Gran Bretagna e in Canada: nello specifico, si tratta della sezione Film, in corso di roll-out nelle impostazioni tanto sulla companion app di Facebook, quanto sul sito accessibile da browser desktop.

Una volta trovata la sezione in oggetto, rappresentata dalla dicitura “Film” associata a una bobina cinematografica, cliccando su quest’ultima si giungerà in una schermata divisa in due tab, “Film” e “Cinema”: la prima conterrà le schede sinottiche delle pellicole in proiezione, con tanto trama, cast, e trailer, mentre la seconda elencherà, in base alla nostra posizione (del GPS sull’app, della città di residenza sul PC), l’elenco delle sale vicine, con i film in proiezione, e gli orari, in modo che sia possibile acquistare il biglietto per assistere a una proiezione, finalizzando l’acquisto dello stesso sul sito del cinema, e ricevendo in mail la ricevuta col codice a barre o il QR da stampare o tenere come copia digitale da esibire per la scansione.

Il pulsante d’acquisto, nelle intenzioni del social, e man mano che majors e cinema aderiranno, farà capolino anche nei risultati di ricerca della piattaforma, nel NewsFeed in tandem con i contenuti sponsorizzati, e nella pagina dei film stessi: qui, nello specifico, saranno posizionabili, da chi aderirà all’iniziativa, due pulsanti. “Mi interessa”, similarmente a quanto avviene per gli eventi, consentirà di rimanere aggiornati sulle novità della pellicola scelta, mentre “Controlla orari”, in modo più pratico, porterà l’utente ad acquistare il biglietto per quello stesso film.

La prima casa di produzione ad aver aderito all’iniziativa, per quel che riguarda il Bel Paese, è la Warner Bros Entertainment, che ha colto l’occasione in vista dell’uscita – domani 30 Maggio – del kolossal “Godzilla II: King of the Monsters”. Dal 3 Giugno, però, le funzionalità menzionate saranno messe a disposizione di tutte la major che vorranno aderire all’iniziativa.

Molto importante è anche la novità che giunge da oltreoceano, ove è stata già resa disponibile – per Android – l’applicazione che consente di controllare i display smart Portal di Facebook: grazie all’applicazione in questione, si potranno inviare al volo le immagini dello smartphone al Portal ubicato in casa, e gli si potrà “telefonare” per parlare con le persone in casa, segnandosi anche un elenco dei contatti preferiti con cui si parla più spesso. Inoltre, mediante l’app, intitolata “Portal from Facebook” (ora alla release iniziale 3.1.0.0.0), sarà anche possibile configurare degli account per ciascuno dei membri della famiglia, di modo che ciascuno di essi possa usare lo smart display per conto proprio, col profilo personale e relative preferenze/impostazioni.