Facebook con commenti "musicali", Instagram con post fissati nella griglia

Uno dei modi per rendere più vivaci le piattaforme social è quello dei puntare sul multimediale e, quindi, non stupisce che alcuni dei principali asset di Meta, Facebook e Instagram, si siano dedicate silenziosamente a introdurre, seppur ancora per pochi utenti, proprio delle novità in tal senso.

Nel 2018, quella che oggi è nota come Meta introdusse la possibilità di ancorare in alto, appena sotto il nome utente, nell’app di Facebook, la propria canzone preferita, all’insegna di qualcosa che ai più ricordò i vecchi profili di MySpace, noto social relegato al dimenticatoio proprio da Menlo Park. Mutuando e ampliando quell’esperienza, come confermato dall’esperto di social media, Matt Navarra, è stato fatto qualcosa di simile per i post, con l’introduzione della possibilità, notificata mediante un pop–up, di poter rispondere a un post con della musica.

In particolare, per avvalersi della novità, è sufficiente toccare l’icona della nota musicale a destra del form di digitazione del commento e, a quel punto, si potrà selezionare il segmento del brano che si intende offrire, come campione, all’altrui attenzione, magari per far scoprire della nuova musica, anche per offrire del contesto al post o, forse, semplicemente per generare un effetto comico (come una rickrollata, ovvero un collegamento a una celebre clip audio di Rick Astley, “Never Gonna Give You Up”). Al momento, la novità in questione risulta essere stata notata da alcuni utenti del social.

Un’altra novità multimediale arriva invece da Instagram. Dopo averci lavorato per un po’, con alcuni test avvistati a Gennaio e alcune modifiche rilevate a Febbraio, nelle scorse ore alcuni utenti hanno acquisito la capacità di fissare in alto, nella loro griglia Instagram, che presto potrebbe acquisire un’opzione di modifica creativa, sino a 3 post. La novità, simile per principio a quella che permette di mettere in evidenza le Storie, opera attraverso l’opzione “Aggiungi al tuo profilo”, presente in favore dei post.

In attesa che giungano commenti ufficiali in merito a tale miglioria e all’opzione di modifica della griglia, il CEO della piattaforma, Adam Mosseri, “ha notato che (le stesse, ndr) sono nella fase di test, che potrebbe vederle arrivare sul tuo profilo a breve“.