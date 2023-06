Edge Dev riceve una nuova funzionalità per bloccare le schede

Microsoft Edge Dev è la versione di sviluppo del browser basato su Chromium che offre agli utenti la possibilità di testare in anteprima le novità e i miglioramenti che verranno implementati nelle versioni stabili. Tra le funzionalità sperimentali che Edge Dev offre, ce n’è una che potrebbe interessare a molti utenti: la possibilità di bloccare le schede. Questa funzionalità permette di impedire la chiusura accidentale o involontaria delle schede aperte nel browser, proteggendole da eventuali perdite di dati o informazioni importanti.

Per attivare questa funzionalità, è necessario seguire questi passaggi: aprire Edge Dev e digitare nella barra degli indirizzi edge://flags, cercare la voce “Enable tab locking” e impostarla su “Enabled”. Poi si deve riavviare il browser per applicare le modifiche. Una volta attivata la funzionalità, sarà possibile bloccare le schede desiderate facendo clic con il tasto destro del mouse sulla scheda e selezionando l’opzione “Blocca scheda”.

Le schede bloccate avranno un’icona di lucchetto accanto al titolo e non potranno essere chiuse finché non saranno sbloccate con lo stesso metodo.Questa funzionalità può essere utile per gli utenti che hanno molte schede aperte e vogliono evitare di chiuderle per errore, o per quelli che vogliono mantenere aperte alcune schede importanti senza rischiare di perderle. Inoltre, le schede bloccate possono essere spostate tra le finestre del browser senza problemi.

La funzionalità di blocco delle schede è ancora in fase sperimentale e potrebbe presentare alcuni bug o problemi. Per esempio, alcune schede bloccate potrebbero non essere visualizzate correttamente nella modalità a schermo intero o nella modalità schermo diviso. Inoltre, la funzionalità non è ancora disponibile per la versione mobile di Edge Dev.Microsoft Edge Dev si aggiorna settimanalmente con nuove funzionalità e correzioni di bug, quindi è probabile che la funzionalità di blocco delle schede venga migliorata e ottimizzata nelle prossime versioni.

Per scaricare Edge Dev, è possibile visitare il sito ufficiale di Microsoft Edge Insider e scegliere il canale di sviluppo desiderato. Per saperne di più sulla funzionalità di blocco delle schede, è possibile consultare la documentazione ufficiale di Microsoft Learn, che spiega in dettaglio come usarla e quali sono i suoi vantaggi. Per scoprire altre funzionalità sperimentali di Edge Dev, come il nuovo editor di font, è possibile esplorare le impostazioni avanzate del browser e attivare le opzioni desiderate.Microsoft Edge Dev è un browser innovativo e sicuro che offre agli utenti la possibilità di provare in anteprima le novità che arriveranno nelle versioni stabili.

Con la funzionalità di blocco delle schede, gli utenti possono avere più controllo sulle loro sessioni di navigazione e proteggere le informazioni importanti dalle chiusure accidentali.