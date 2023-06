DuckDuckGo lancia il suo browser per Windows: un’alternativa per la privacy

DuckDuckGo, il motore di ricerca che non traccia i suoi utenti, ha lanciato il suo primo browser per Windows focalizzato sulla privacy. Il browser è disponibile in beta pubblica da oggi, senza bisogno di codici di invito o liste d’attesa.

Si tratta di un software che offre diverse funzioni per proteggere la navigazione degli utenti da pubblicità indesiderate, tracker nascosti e altri rischi online. Tra le funzioni principali del browser DuckDuckGo per Windows ci sono il Duck Player, un lettore di YouTube che permette di guardare i video senza pubblicità e senza che i video visti influenzino i contenuti correlati. Questa funzione può essere sempre attiva o limitata a singoli video.

Tracker Blocking impedisce ai siti web di tracciare gli utenti in modo nascosto, bloccando i loro tracker prima che si attivino e rimuovendo gli annunci pubblicitari che li usano. Fire Button cancella la cronologia di navigazione recente, con un’opzione “Fireproof” per mantenere la connessione ai siti che si preferiscono. Protezione e-mail è una funzione che permette di usare degli alias unici al posto del proprio indirizzo e-mail quando ci si registra online.

Il browser DuckDuckGo per Windows facilita l’importazione di password e segnalibri da altri browser o gestori di password. In più, offre un gestore di password integrato che memorizza e compila automaticamente le credenziali di accesso e propone password sicure per i nuovi accessi. In futuro, sarà possibile anche sincronizzare in modo privato tutti i dispositivi sulle varie piattaforme. DuckDuckGo per Windows è un browser originale e non una copia di altri codici del browser. Infatti, il codice è stato creato internamente per tutte le funzioni, dalla gestione delle schede e dei segnalibri al gestore di password. Per visualizzare le pagine web, il browser usa l’API di rendering del sistema operativo sottostante (in questo caso, una chiamata Windows WebView2 che si basa sul motore di rendering Blink).

Inoltre, Peter Dolanski, uno degli sviluppatori, sostiene che le protezioni della privacy di default di DuckDuckGo per Windows superano quelle di Chrome e di gran parte degli altri browser. DuckDuckGo intende raggiungere lo stesso livello del browser Mac, introducendo miglioramenti alle prestazioni, avvio più rapido, blocco delle schede, importazione di segnalibri HTML, più opzioni per il Fire Button e altre funzionalità per la privacy. Tutte queste funzionalità arriveranno nei mesi a venire. DuckDuckGo per Windows è un browser che propone un’alternativa valida per chi vuole navigare sul web con più privacy. Il browser è scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale o dal Microsoft Store.