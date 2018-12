Dostupno: il rivale di WhatsApp e Telegram che consente di inviare messaggi gratis e senza connessione 3/4G

Cosa ne pensa l’autore

Francesco Menna - Al momento, le recensioni sullo store di Android non sono il massimo, perché presenta una votazione media di 2.2 stelle sul massimo di 5. Ora non è chiaro se è perché gli utenti non sono riusciti a capire l'applicazione, o se perché davvero ci sono ancora dei bug che non consentono di sfruttarla al meglio.