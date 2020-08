Dopo il fantacalcio nasce il fantaciclismo, presentata la prima app

Il ciclismo è, insieme al calcio, uno degli sport maggiormente seguiti e di grande successo per gli appassionati. Il campionato di calcio è terminato domenica 2 agosto con la proclamazione, per l’ennesima volta della Juventus, vincitrice dello scudetto. Ora che la stagione è finita, se si esclude la Champions e l’Europa League, si riparte con il ciclismo con una app che permette agli appassionati delle due ruote di seguire ogni evento e novità in merito.

Dopo il fantacalcio è pronto a partire il fantaciclismo e, nell’estate post lockdown, è possibile seguire ogni informazione grazie a una app creata apposta. Fantacycling è il nome dell’app di fantasy game dedicata al mondo del ciclismo e delle due ruote. Una app assolutamente gratuita e già uscita in vari store digitali e che è già stata scaricata da diecimila utenti sia su Android che App Store.

Fantacycling è una app per gli amanti del ciclismo su strada e che permette agli sportivi di fornire schede tecniche, statistiche, ma anche caricature di più di 900 corridori, ognuno con un suo profilo personalizzato in base alle quotazioni, le caratteristiche, le abilità, compreso la volata, il cronometro, la distanza, ecc..

Gli utenti possono anche mettere a confronto due corridori cercando di carpire le caratteristiche, i pregi e difetti di ognuno. Ogni corridore è correlato da una scheda tecnica con i risultati ottenuti negli ultimi anni e la descrizione in modo da individuarlo. Per il fantaciclismo, ci sono, proprio come il fantacalcio, alcune regole da rispettare.

Potete giocare seguendo due modalità: Campionato, quindi contro tutti compreso anche la classifica, ma anche in lega privata. Nelle due modalità, ogni utente deve comporre una squadra da 30 corridori scegliendone almeno 9 per le varie gare. Ogni squadra deve essere formata da tre giocatori appartenenti alla categoria Under 25.

Un gioco che prevede anche i punteggi, oltre a dei supplementi che riguardano gran premio della puntata, la classifica a punti e tantissime altre cose. Una app che comprende anche il bonus gregario, dedicato ai compagni di squadra del vincitore. Una applicazione facile da consultare e molto rapida.