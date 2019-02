CoopVoce ripropone Chiamatutti Pro: 20 Giga, minuti, ed SMS illimitati, a soli 8 euro

Gli operatori virtuali (quelli noti con il termine MVNO), spesso e volentieri, rappresentano una valida alternativa ai gestori telefonici tradizionali. Può capitare infatti, che essi propongano tariffe spesso convenienti e, non per questo, è detto che la navigazione ne risenta eccessivamente. Tutti gli operatori di questo tipo non hanno un’infrastruttura di telecomunicazioni propria e, per questo, la ottengono in affitto da parte di un gestore fisico.

Si tratta di un’accoppiata che, a seconda dei casi, può convenire o meno. Quest’oggi, analizziamo una promozione di CoopVoce che è tornata disponibile e che potrebbe accontentare molti utenti. In particolare, ciò che dovrebbe convincere maggiormente consiste nel fatto che CoopVoce abbia rimodulato ben poche volte le proprie tariffe: dettaglio da non trascurare assolutamente.

CoopVoce ripropone ChiamaTutti Top alle stesse condizioni della precedente offerta

L’offerta esaminata in questo articolo prende il nome di Chiamatutti Top e, esattamente come per la precedente versione, queste sono le soglie di traffico previste:

Minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali (ad eccezione di tutti i numeri a pagamento)

verso tutte le numerazioni nazionali (ad eccezione di tutti i numeri a pagamento) SMS illimitati verso tutti i numeri mobili

verso tutti i numeri mobili 20 Giga di traffico internet da utilizzare nel territorio italiano (in Europa si potrà utilizzare un bundle limitato)

Il canone richiesto per usufruire di questa promozione è pari ad 8 euro, ai quali si dovranno aggiungere 10 euro a titolo di contributo d’attivazione (la SIM avrà 5 euro di traffico incluso). L’offerta è riservata esclusivamente agli utenti maggiorenni ed integra, esattamente come per tutte le offerte di CoopVoce, il servizio Restart che consente di anticipare il rinnovo della promozione, se necessario.

Per attivare questa promozione di CoopVoce, la procedura deve essere tassativamente iniziata sul sito ufficiale del gestore telefonico. Da qui, si potranno intraprendere due strade: la prima prevede la prenotazione della SIM presso un negozio fisico (sarà necessario fornire il proprio numero telefonico) e, dopo aver ricevuto un apposito SMS, si può ritirare la scheda in un qualunque punto vendita dopo aver fornito tutti i documenti necessari.

La seconda strada prevede l’effettuazione dell’ordine direttamente online. In questo caso, tutti i dati personali dovranno essere inseriti direttamente sul sito di CoopVoce. Potrete scegliere, ad un certo punto, di avere la SIM presso il proprio domicilio (è disponibile anche il pagamento in contrassegno), oppure presso un punto vendita Coop ma, questa volta, senza la necessità di avere con sé i propri documenti.