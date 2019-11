CloudMounter: in promozione il software per sincronizzare sul Mac i principali cloud

In questi ultimi anni si sente continuamente parlare del cloud. Moltissimi utenti in tutto il mondo, invece che salvare i propri file in un supporto fisico locale, preferiscono affidarlo ad un fornitore di servizi cloud. Ci sono vari motivi che spingono all’adozione di questa scelta: il primo di questi è certamente il fattore comodità. La possibilità di accedere a tutti i nostri file ovunque nel mondo ed in qualunque momento, a patto di avere una connessione di rete, è un vantaggio da non sottovalutare.

Inoltre i file su cloud sono spesso più sicuri rispetto a quelli presenti in una chiavetta USB. Nel primo caso, infatti, è davvero difficile che un determinato file scompaia dalla nuvola senza che sia l’utente a volere ciò. Spesso, però, si ha a che fare con più servizi di questo tipo e gestirli in modo efficiente non è affatto semplice. Quest’oggi segnaliamo uno sconto interessante su CloudMounter, un’applicazione software che potrebbe fare al caso vostro.

Con CloudMounter, i servizi cloud diventano dei dischi fissi di sistema

Lo scopo di CloudMounter è molto semplice: organizzare al meglio i servizi cloud. Utilizzando questo software, sarà possibile visualizzare servizi di hosting come OneDrive, Dropbox, Google Drive, etc, come se fossero dei dischi fisici aggiuntivi, rispetto a quello di sistema. La gestione di questi servizi è quindi notevolmente semplificata, dato che viene costantemente data una visione d’insieme direttamente sul Finder del Mac.

CloudMounter supporta attualmente un buon numero di fornitori di servizi di hosting: alcuni di questi sono Dropbox, Google Drive, Amazon S3, e molti altri ancora. Ma le funzionalità di questo software non sono assolutamente finite qui.

CloudMounter sincronizza tutte le modifiche dei file senza che siano salvati in locale

Una peculiarità di CloudMounter, la quale si rivela utile per tutti quei PC con poco spazio di archiviazione, è la possibilità di visualizzare e gestire tutti i file senza che essi siano fisicamente presenti nel nostro sistema. Tutte le modifiche apportate ai file saranno automaticamente sincronizzate con i server e, quindi, è possibile accedere a tutte le risorse aggiornate anche da altri dispositivi senza dover nuovamente ricaricare i file.

Puntiamo l’attenzione su CloudMounter in questo periodo per via di un forte sconto che potrebbe spingervi al relativo acquisto: invece dei canonici 29,99 dollari, si potrà acquistare questo software a soli 2,50 dollari, oltre ad un contributo (variabile) per avere l’accesso a BundleHunt (un fornitore di servizi software top per Mac).