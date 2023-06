Chrome per iOS: ecco le azioni rapide per accedere a informazioni utili in un click

Google ha aggiornato la sua app Chrome per iOS con una serie di nuove funzionalità che rendono più facile e veloce accedere a informazioni utili. La versione 96 di Chrome per iOS introduce infatti le “azioni rapide”, ovvero dei pulsanti che appaiono nella barra degli indirizzi quando si digita una parola chiave o una frase. Le azioni rapide permettono di eseguire diverse operazioni senza dover aprire una nuova scheda o navigare tra i risultati di ricerca.

Ad esempio, se si digita “meteo” nella barra degli indirizzi, si potrà vedere il meteo attuale e le previsioni per la propria posizione o per una città specifica. Se si digita “traduci“, si potrà accedere al servizio di traduzione di Google e tradurre parole o frasi in diverse lingue. Se si digita “mappa”, si potrà visualizzare una mappa della propria zona o di un luogo di interesse.

Le azioni rapide sono personalizzabili e si adattano alle preferenze e alle abitudini dell’utente. Google afferma che le azioni rapide sono basate sull’apprendimento automatico e che verranno aggiunte nuove opzioni nel tempo. Alcune delle azioni rapide disponibili al momento sono le seguenti.

Meteo: mostra il meteo attuale e le previsioni per la propria posizione o per una città specifica. Traduci: apre il servizio di traduzione di Google e permette di tradurre parole o frasi in diverse lingue. Mappa: mostra una mappa della propria zona o di un luogo di interesse. Calcolatrice: apre una calcolatrice integrata e permette di eseguire operazioni matematiche semplici o complesse. Timer: imposta un timer per un determinato intervallo di tempo. Allarme: imposta un allarme per un orario specifico. Convertitore: converte valute, unità di misura, temperature e altro. Wikipedia: cerca informazioni su Wikipedia in base alla parola chiave digitata.

Le azioni rapide sono pensate per rendere più semplice e veloce l’accesso a informazioni utili, senza dover aprire una nuova scheda o navigare tra i risultati di ricerca. Google sostiene che le azioni rapide possono risparmiare fino a 10 secondi per ogni ricerca. Le azioni rapide sono disponibili nella versione 96 di Chrome per iOS, che può essere scaricata gratuitamente dall’App Store.