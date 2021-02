Attenzione: due nuovi attacchi hacker, contro computer e device mobili

Al pari della sicurezza digitale, anche l’estro degli hacker non conosce tregua né cali d’ispirazione, come dimostrato dalla recente scoperta di due nuovi attacchi informatici, condotti ai danni di computer e device mobili.

Non disponendo di un Chromebook, l’unico modo per far girare le app Android su un computer è quello di usare un emulatore, come Memu, Bluestacks, o NoxPlayer: proprio quest’ultimo, secondo quanto reso noto dalla security house Eset, è stato inconsapevole vettore di un attacco hacker mirato, volto non ad arricchire i criminali (del gruppo “Stellera”) quanto più che altro a condurre una mirata operazione di spionaggio e sorveglianza nei riguardi di pochi e selezionati utenti asiatici (5, divisi tra Hong Kong, Sri Lanka, e Singapore).

Il tutto è cominciato con un attacco condotto al server res06.bignox.com della società sviluppatrice, BigNox, in modo da sostituire l’url per il download nelle API che si occupano di gestire gli aggiornamenti dell’emulatore: quest’ultimo, quindi, ha scaricato sui terminali delle vittime selezionate (e non su tutti gli utenti del software) quelli che sono stati identificati come malware appartenenti a 3 diverse famiglie.

Nell’attesa di saperne di più di quella che ha tutti i connotati per essere una spy story, non sembra meno inquietante quanto scoperto dall’azienda di sicurezza AddressIntel a proposito del malware battezzato dal nostro CERT-AgID come Oscorp. Quest’ultimo viene veicolato tramite mail che stimolano a scaricare e installare sullo smartphone il software Protezione Cliente, mediante un’app per Android (CustomerProtectio.apk / Assistenzaclienti.apk).

Una volta assolto a questo step, viene richiesto all’utente di concedere diversi permessi (leggere, scrivere e inviare SMS/MMS, installare o rimuovere app, effettuare chiamate, usare la fotocamera o il microfono, ignorare le ottimizzazioni della batteria, etc) e (mediante pop-up di richiesta visualizzati ogni 8 secondi) di attivare i servizi di accessibilità: da quel momento, un modulo keylogger registrerà tutto quello che viene digitato a schermo, eseguirà screenshot, leggerà i codici generati da Google Authenticator e ruberà criptovalute al portafoglio Blockchain.com Wallet reinstradandone i pagamenti. In più, saranno anche rubate le credenziali dell’utente, sovrapponendo moduli di log-in fittizi ad app come quelle bancarie o quelle di messaggistica.