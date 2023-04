Era da un po’ che non si parlava di sicurezza informatica, ma la tregua non è durata molto, con gli hacker sempre pronti a carpire dati personali, a eseguire truffe ed a usare la mania del momento, quella dell’intelligenza artificiale generativa.

Uno dei fenomeni più di tendenza del momento è quello dell’intelligenza artificiale generativa di ChatGPT, che però inizia a essere usata anche dai malintenzionati, come dimostrato dalle immagini fake di Donald Trump e del Papa Bergoglio. Un altro modo di usare ChatGPT in modo malevolo è quello di diffondere estensioni per browser che portano quest’intelligenza artificiale nelle ricerche del proprio browser preferito. Secondo un report di Guardio è stata trovata una falsa estensione per Chrome che, via backdoor cercava le informazioni di Facebook e le inviata all’hacker e poi generava dei bot che pubblicizzavano l’installazione dell’estensione, che avrebbe raccolto i dati di Facebook anche sui terminali di altre vittime.

I dati raccolti degli utenti venivano poi venduti nel dark web. Per fortuna, avvertita della problematica, Google ha rimosso l’estensione dello store dei plug-in: in futuro, nell’installare un’estensione simile sul proprio sistema occorrerà valutarne le policy sulla privacy, la reputazione dello sviluppatore, i feedback di chi l’ha installata prima.

Infine, un’altra minaccia, scoperta da McAfee e confermata da Bleeping Computer. Si tratta del malware Goldoson, diffusosi grazie a una libreria di terze parti rilevata in 60 app legittime, soggette a 100 milioni di download. Tali app (tra cui L.POINT, Swipe Brick Breaker, Money Manager Expense & Budget, GOM Player), una volta installate, identificavano il telefono e lo segnalavano al server di comando e controllo remoto il cui dominio era mascherato. A quel punto ricevevano le istruzioni sui dati da raccogliere (cronologia posizioni, indirizzo MAC dei device collegati al Wi-Fi e al Bluetooth, elenco delle app installate), la frequenza (in genere ogni 2 giorni) con cui dovevano raccogliere i dati, e come procedere alle frodi pubblicitarie (in genere iniettando codice HDML in un WebView nascosto e cliccando sugli annunci all’insaputa dell’utente).

McAfee ha informato gli sviluppatori di questa problematica e la maggior parte di essi ha rimosso la libreria di terze parti colpevole dell’infezione: le app che non lo hanno ancora fatto sono state rimosse dal Play Store a opera del vigilante Google.