Attenti a scaricare queste 19 app molto dannose

Gran parte della nostra vita digitale ormai si sta spostando lato mobile ed è quindi normale che gli smartphone siano sempre più attenzionati dagli hacker alla caccia di dati personali, o comunque di una qualche fonte / forma di introiti. Nelle scorse settimane si è parlato del pericolo Goldoson ma la minaccia appena emersa fa leva di una serie di virus molto noti assolutamente non meno pericolosi.

Nello specifico, la security house MalwareFox, acquartierata nel Texas e realizzatrice di noti antivirus (TotalAV per computer, MalwareFox Anti-Malware per smartphone), ha scoperto la presenza di 19 applicazioni dannose nel Play Store, capaci di rubare le password, di esfiltrare i dati personali, e di sottrarre financo le credenziali bancarie. Ciò avviene mediante la presenza di malware con cui tali applicazioni sono state addizionate.

Nello specifico, il trojan Harly (un virus subscriber in circolazione dal 2020 celato in app apparentemente normali che sottoscrive l’utente ad abbonamenti) è statp rinvenuto in applicazioni come Fare Gamehub and Box, Hope Camera-Picture Record, Cool Emoji Editor and Sticker, Same Launcher and Live Wallpaper, e Amazing Wallpaper.

Il virus Joker (rilevato più volte, capace di rubare dati personali, bancari e password) è stato invece scoperto in Simple Note Scanner, Color Message, Paint Art, Cool Keyboard, Blood Pressure Checker, Premium SMS, Private Messenger, Universal PDF Scanner. Il malware Autolycos (rilevato pure nel 2021, diffusosi spesso con campagne social su Facebook, iscrive l’utente a servizi premium e legge anche gli SMS) è stato rilevato in applicazioni come Delicate Messenger, Instant Heart Rate Anytime, Gif Emoji Keyboard, Wow Beauty Camera, Creative 3D Launcher, Vlog Star Video Editor.

Secondo quanto consigliato dagli esperti, occorre installare solo app di cui si ha bisogno, leggendo la reputazione dei loro sviluppatori, evitando di scaricare le applicazioni da app store alternativi. È bene anche avere un buon antivirus installato localmente e usare un password manager.