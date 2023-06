Artifact, l’app di notizie personalizzate basata sull’intelligenza artificiale

Artifact è il nome della nuova app lanciata dai fondatori di Instagram, Kevin Systrom e Mike Krieger, che hanno lasciato Facebook nel 2018 dopo divergenze con la società madre. Si tratta di un’app che combina le funzionalità di un social network e di un aggregatore di notizie, basandosi sull’intelligenza artificiale per offrire ai suoi utenti contenuti personalizzati e di qualità.

L’obiettivo dei suoi creatori è quello di creare una piattaforma che possa rivoluzionare il modo in cui le persone si informano e si connettono tra loro, dando priorità a storie di interesse comune piuttosto che a contenuti privati e personali. Come funziona Artifact? Quando si avvia l’app per la prima volta, ci si imbatte in un feed centrale popolato da storie di editori come il New York Times e il Washington Post. Man mano che l’utente legge altri articoli, l’app inizierà a personalizzare il flusso di notizie, tenendo conto del tempo dedicato alla lettura di determinati argomenti, piuttosto che dei clic e dei commenti.

Inoltre, l’app permette di esprimere il proprio gradimento o dissenso per ogni articolo, con un sistema di pollice in su o in giù, per affinare ulteriormente le raccomandazioni. Artifact non si limita a mostrare le notizie più popolari o recenti, ma cerca anche di offrire una varietà di fonti e prospettive, con un occhio particolare alla veridicità delle informazioni e alla prevenzione delle fake news. L’app contiene notizie di qualsiasi fazione politica, ma cerca di evitare quelle polarizzanti o sensazionalistiche.

Inoltre, l’app offre la possibilità di sincronizzare i propri contatti con la piattaforma, per scoprire quali sono gli articoli più letti e apprezzati dalla propria rete sociale. Artifact non è solo un’app di notizie, ma anche un social network. Infatti, l’app consente agli utenti di interagire tra loro, commentando gli articoli, condividendo le proprie opinioni e scoprendo nuove persone con interessi simili.

L’app ha anche una sezione dedicata ai profili degli utenti, dove è possibile visualizzare la propria storia di lettura e le proprie categorie preferite. Inoltre, l’app offre la possibilità di creare e seguire delle liste personalizzate di argomenti o fonti. Artifact è un progetto ambizioso e innovativo, che mira a creare una nuova esperienza informativa e sociale per i suoi utenti. L’app è frutto dell’investimento personale dei suoi fondatori, che hanno messo a frutto la loro esperienza con Instagram e la loro passione per l’intelligenza artificiale. Artifact è disponibile ora su iOS e Android.