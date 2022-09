Arriva anche il Italia servizio di cloud PC Shadow: ecco cos’è e come funziona

Ascolta questo articolo

Circa un anno fa, era la scorsa estate, Microsoft ufficializzò una soluzione nota come Windows 365, che permetteva di eseguire il suo sistema operativo (Win 10 o 11) sul cloud, semplicemente collegandosi a internet via browser da qualsiasi dispositivo (PC, Mac, iPad, Android, Linux, etc). Il tutto avveniva mediante un sistema di abbonamenti per livelli, che dava diritto a macchine virtuali di varia potenza. Nelle scorse ore, un progetto analogo è arrivato anche in Italia, grazie alla francese Blade, che ha esteso la diffusione in Europa, Italia compresa, del servizio di cloud PC Shadow.

Shadow, rivolto ad aziende, creator, gamers, mette a disposizione un vero e proprio PC completo virtuale, caratterizzato da alcune specifiche: in particolare, vi è un alto livello di protezione contro gli attacchi hacker per i server, certificati ISO 27001 e, in più, il sistema Shadow promette quella potenza necessaria a poter installare qualsivoglia programma Windows, compresi i più impegnativi per la progettazione e i giochi, passando per quelli delle videochat.

L’unico requisito è aver installata localmente l’app Shadow (che richiede come compatibilità un host da Windows 8.1 in su, Ubuntu 18.04, da macOS 10.12.2 o da iOS 11 in avanti, da Android 5.0 in su, senza esclusione nemmeno per i Quest 1 e 2), e disporre di una connessione a internet, meglio se capace di garantire almeno 15 Mbps in download e sotto i 30ms di ping.

Esplicati tali requisiti, si può sottoscrivere l’abbonamento che, come costi, parte da 29,99 euro mensili per un sistema virtualizzato base (Windows 10, CPU a 4 core e 8 threads come l’Intel Xeon E5-2678 con 3.1 GHz di Boost o l’Intel Xeon E5-2667 da 3.6 GHz di Boost, con varie GPU, da 16 GB di memoria GDDR5X come le P5000 o GTX 1080, o con 8 GB di memoria GDDR5X/GDDR6 come la GTX 1080 in alternativa a una RTX4000, con RAM DDR4 a 2.133MHz e storage nel combo da 12+256 GB) capace di supportare l’installazione di programmi e giochi, con tutte le funzioni che possono servire.

Necessitando di più prestazioni, tra cui il poter avere il 4K@60fps, e del Ray-tracing hardware, a partire dal prossimo 26 Ottobre, aggiungendo 14.99 euro, arrivando mensilmente a 44.98 euro, si potrà optare per l’opzione aggiuntiva Power Upgrade (APU AMD EPYC 7543P, GPU con architettura RDNA 2, RAM a 16 GB). Indipendentemente dal livello di macchina virtuale scelta, sottoscritto un abbonamento, Shadow sarà attivo in meno di un’ora e potrà essere configurato in pochi minuti, tenendo in considerazione che potranno adoperare tutte le proprie periferiche e anche un display secondario, e che si potranno eseguire i backup in locale.