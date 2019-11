Apple contro le sigarette elettroniche: rimosse tutte le applicazioni dal proprio store

Cosa ne pensa l’autore

Fabio Attardo - La decisione di Apple di chiudere le porte al mondo dello svapo, a mio modo di vedere, non è affatto una cattiva idea. Capisco la discutibilità dell'argomento ma d'altra parte comprendo come l'immagine di un'azienda di questo calibro debba essere salvaguardata, specie dopo gli ultimi avvenimenti emersi in questi ultimi tempi. Insomma, vedremo come evolverà la questione in futuro.