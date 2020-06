App immuni: oggi in arrivo sugli smartphone

Oggi potrebbe finalmente arrivare l’app Immuni sui nostri smartphone. Secondo fonti vicine al Ministero della Salute l’app potrebbe essere resa disponibile proprio nella giornata di oggi, per smartphone Android e iOS.

Dall’1 giugno negli store digitali di tutti gli smartphone potrà probabilmente essere disponibile l’app e si potrà già da subito scaricarla.

Se queste indiscrezioni fossero fondate, l’app sarebbe pronta ma sarebbe ancora in fase di rodaggio. Potrebbe, quindi, essere disponibile in versione preliminare solo in alcune regioni, ovvero Liguria, Abruzzo, Puglia e Marche. Questo, però, non deve stupire, perchè spesso accade che il rilascio di app con pubblico molto vasto avvenga a scaglioni.

Questo, però, non ha lasciato tutti contenti. Ad esempio, il governatore della Liguria Giovanni Toti non è apparso affatto favorevole all’idea che la sua regione sia in prima fila nella sperimentazione di questa app.

Una volta superata questa prima fase di sperimentazione l’app potrebbe essere disponibile anche per le altre regioni, che al momento invece non potranno usufruirne dei relativi servizi.

Serve un periodo di rodaggio necessario prima di rilasciarla in larga scala. Vedremo in queste ore se l’app verrà realmente rilasciata e che cosa avrà deciso di fare la Liguria, che potrebbe autoescludersi da questa prima fase di test. Questo, però, non dovrebbe avere effetti sulla tabella di marcia stilata per il rilascio dell’App immuni negli store.

Non resta quindi che attendere le prossime ore per capire se l’App Immuni verrà effettivamente aggiunta negli store digitali e sarà possibile sacrificarla.