App che aiuta nella riabilitazione dopo un ictus è stato creato da ricercatori brasiliani

Un gruppo di ricercatori brasiliani ha sviluppato un’applicazione che promette di aiutare le persone che hanno subito un ictus a recuperare le funzioni motorie e cognitive. L’app, chiamata RehApp, è stata testata con successo su 20 pazienti e ora è disponibile gratuitamente per Android e iOS.

L’ictus è una delle principali cause di morte e disabilità nel mondo, colpendo circa 17 milioni di persone all’anno. Si tratta di un’interruzione improvvisa del flusso di sangue al cervello, che può causare danni irreversibili alle cellule nervose. Le conseguenze possono variare da lievi a gravi, compromettendo la capacità di parlare, muoversi, ricordare e ragionare.

La riabilitazione dopo un ictus è fondamentale per migliorare la qualità della vita dei sopravvissuti, ma spesso richiede tempo, costi e risorse che non sono sempre accessibili. Per questo motivo, i ricercatori dell’Università Federale di Pernambuco (UFPE) e dell’Università Federale Rurale di Pernambuco (UFRPE) hanno deciso di creare un’app che potesse offrire esercizi personalizzati e stimolanti per i pazienti. RehApp è basata su una metodologia chiamata “terapia a specchio“, che consiste nel mostrare al paziente il movimento del lato sano del corpo come se fosse il lato colpito dall’ictus. Questo aiuta a rafforzare le connessioni neurali e a recuperare la coordinazione motoria.

L’app offre anche esercizi per la memoria, l’attenzione, il linguaggio e il calcolo, adattati al livello di difficoltà di ogni utente.L’app è stata sviluppata in collaborazione con medici, fisioterapisti, terapisti occupazionali e logopedisti, che hanno fornito le linee guida per la progettazione degli esercizi e la valutazione dei risultati. Inoltre, l’app utilizza elementi di gamificazione, come punteggi, livelli e feedback, per motivare i pazienti a continuare il trattamento. I ricercatori hanno condotto uno studio pilota con 20 pazienti che avevano subito un ictus da sei mesi a due anni prima. I partecipanti hanno usato l’app per 30 minuti al giorno, cinque giorni alla settimana, per otto settimane. I risultati hanno mostrato un miglioramento significativo nelle funzioni motorie e cognitive dei pazienti, oltre a una maggiore soddisfazione e autostima. L’app RehApp è stata lanciata ufficialmente e inizialmente il 29 ottobre 2021, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ictus.

L’obiettivo dei ricercatori è di diffondere l’app tra il maggior numero possibile di persone che ne hanno bisogno, sia in Brasile che all’estero. Per questo motivo, l’app è disponibile in portoghese, inglese e spagnolo, e presto sarà aggiunto anche il francese.RehApp rappresenta un esempio di come la tecnologia possa essere usata per migliorare la salute e il benessere delle persone. L’app offre una soluzione innovativa, accessibile ed efficace per la riabilitazione dopo un ictus, contribuendo a ridurre le disuguaglianze e le barriere nella cura dei pazienti.