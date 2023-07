Android Auto 9.9: novità e supporto per le auto elettriche

Android Auto è l’applicazione di Google che permette di utilizzare lo smartphone in modo sicuro e pratico durante la guida, proiettando sullo schermo dell’auto le funzioni più utili, come la navigazione, la musica, le chiamate e i messaggi. L’ultima versione dell’app, la 9.9, introduce alcune novità e migliorie, tra cui il supporto per le auto elettriche.

La principale novità di Android Auto 9.9 riguarda infatti la possibilità di visualizzare sullo schermo dell’auto le informazioni relative alla batteria e all’autonomia del veicolo elettrico, oltre che alla posizione delle stazioni di ricarica più vicine. Questa funzione è disponibile per le auto compatibili con il protocollo ISO 15118, che consente la comunicazione tra il veicolo e l’infrastruttura di ricarica. Per attivare questa funzione, bisogna andare nelle impostazioni di Android Auto, selezionare la voce “Veicoli” e poi “Veicolo elettrico“.

Qui si può scegliere se visualizzare le informazioni sulla batteria e sull’autonomia in percentuale o in chilometri, e se mostrare le stazioni di ricarica sulla mappa. Inoltre, si può impostare un livello minimo di batteria per ricevere un avviso quando si scende sotto quella soglia.

Oltre a questa novità, Android Auto 9.9 introduce anche alcune migliorie grafiche e funzionali, come la possibilità di personalizzare il colore dei pulsanti sullo schermo dell’auto, scegliendo tra quattro opzioni: blu, verde, viola e rosa. Inoltre, si può modificare la dimensione del testo e dei pulsanti, per adattarli alle proprie preferenze e alla risoluzione dello schermo. Infine, Android Auto 9.9 migliora anche la stabilità e la compatibilità dell’app con diversi modelli di auto e smartphone, risolvendo alcuni bug e problemi segnalati dagli utenti.

L’aggiornamento è in fase di distribuzione tramite il Play Store di Google, ma è possibile scaricare manualmente l’APK da questo link. Android Auto 9.9 è quindi un aggiornamento importante per l’app di Google, che si arricchisce di nuove funzioni e si adatta alle esigenze dei possessori di auto elettriche, sempre più diffusi sul mercato. L’app offre così un’esperienza di guida più sicura, comoda e personalizzata.