Adobe Photoshop CC: il corso essenziale

La fotografia digitale assume un’importanza sempre maggiore, in molti settori professionali. Ecco, quindi, che imparare ad utilizzare strumenti professionali diventa fondamentale. Tra i più quotati troviamo sicuramente Adobe Photoshop CC, un software che consente di effettuare attività di fotomontaggio, fotoritocco e sviluppo dell’immagine digitale a livello professionale.

Uno strumento straordinario, che offre tantissime funzioni e possibilità a chi lavora con la fotografia e ha quindi bisogno di esaltare al massimo tutte le sue potenzialità.

Realizzare foto perfette, quindi, sarà possibile non solo grazie a talento e passione ma passando anche da conoscenze particolari che si possono approfondire con un corso completo con tanto di certificato offerto da Udemy con uno sconto superiore al 90% invece del prezzo pieno di 199,99 €.

Obiettivi del corso

Grazie a questo innovativo e completo corso potrete imparare ad elaborare l’immagine digitale in modo professionale, anche se partite da zero e non avete alcuna conoscenza di Adobe Photoshop. Chi, invece, ha già delle buone conoscenze su questo software potrà affinare le proprie tecniche e padroneggiare in modo sempre più professionale questo strumento.

Potrete in questo modo formarvi nell’arte del fotoritocco e quindi delineare meglio la vostra figura professionale diventando consulente per aziende di fotografia o di stampa. Uno strumento che assolutamente dovete conoscere per poter diventare davvero dei professionisti dell’elaborazione della fotografia digitale più moderna.

Il corso, inoltre, è stato recentemente aggiornato con una nuova sezione dedicata esclusivamente ai pennelli pittorici rivolta a chi utilizza Photoshop CC per le proprie opere d’arte.

Descrizione del corso di Adobe Photoshop CC

Il corso vi offre ben 16 ore di video on-demand per un totale di 111 lezioni.

Imparerete a gestire i livelli e le maschere, a regolare le immagini, il testo ed i stili di livello ma anche i filtri e i vari strumenti di fotoritocco.

Potrete apprendere anche a registrare ed esportare ed a gestire i vari strumenti pittorici, una vera novità del corso.

A guidarvi in questo cammino Alberto Comper, che sin dalle origini della rivoluzione digitale nella comunicazione visita ha saputo coglierne gli aspetti principali, approfondendo sempre di più le sue competenze e la conoscenza delle tecnologie software correlate.

Conoscenze che lo hanno portato a collaborare con i maggiori vendors del settore Digital Media nel settore marketing, consulenze e formazione.

La piattaforma Udemy vi darà tutte le conoscenze di cui avete bisogno per diventare dei veri professioni di questo settore. Un corso perfetto per chi vuole iniziare a muovere i primi passi ma anche per chi vuole solo affinare le proprie conoscenze.

Udemy mette a disposizione ben 16 ore di video on-demand che vi permetteranno di ottenere un attestato che arricchisca il vostro curriculum. Avrete accesso illimitato al corso completo e potrete formarvi in ogni momento della giornata, a seconda delle vostre esigenze e necessità.

Terminato il corso Udemy rilascerà un Certificato che attesterà le competenze che avete acquisito durante il vostro percorso formativo. Un’occasione da non perdere per investire su voi stessi. Approfittate, quindi, della sconto superiore al 90% che vi consente di accedere a questo corso risparmiando rispetto al prezzo pieno di €199,99.