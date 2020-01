Zucchero operato d’urgenza: le condizioni del cantante

Originario di Reggio nell’Emilia, 64 anni, di professione cantante e musicista. Zucchero Fornaciari, pseudonimo di Adelmo Fornaciari, si è sentito male mentre si trovava nello stato del Texas per impegni di lavoro. Da lì ha raggiunto con un mezzo proprio la struttura ospedaliera più vicina, è stato visitato dall’equipe medica del luogo e operato con urgenza.

Il leggendario esponente del panorama musicale italiano ha subìto una tempestiva operazione chirurgica a causa di un’appendicite acuta. Le condizioni in cui versa attualmente Zucchero Fornaciari non sono state ritenute gravi dai medici texani che lo hanno seguito. L’intervento, infatti, sarebbe riuscito senza complicazioni e il 64enne emiliano sarebbe rimasto sotto osservazione, come prevede la prassi standard in caso di operazione chirurgica.

Fortunatamente il peggio è passato e, dopo l’intervento, i rischi per l’incolumità di Zucchero sarebbero stati scongiurati: il cantante è fuori pericolo. Al momento attuale è costretto al riposo e ha cancellato tutti gli impegni in agenda, rimandati a data da destinarsi. I portavoce dell’artista assicurano che i suoi impegni professionali ripartiranno il prima possibile, ovviamente in seguito alla convalescenza.

Questo malore improvviso sarà determinante per il recupero di Zucchero? Purtroppo, uno dei principali fattori a remare contro il cantautore italiano è proprio l’avanzare dell’età: l’artista emiliano si dirige verso i 70 anni. Questo intervento di appendicite potrebbe incidere negativamente sul suo cagionevole stato di salute.

Migliaia di fan di tutto il mondo, comprensibilmente allarmati per il malore del cantante, sono stati rassicurati dallo staff di Zucchero, il quale ha comunicato che l’artista sarebbe pronto per un rapido e completo recupero. Il 64enne emiliano, che ha ricevuto numerosi messaggi di vicinanza e solidarietà, ha ringraziato i suoi aficionados, li ha rassicurati sul proprio stato di salute e sull’intenzione di voler tornare a cantare, con l’entusiasmo e la passione che da sempre lo hanno contraddistinto.