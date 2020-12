XFactor 2020: il risultato della finalissima di un anno particolare

Si è svolta ieri 10 dicembre 2020 la finale di XFactor; una serata ricca di emozioni a cui hanno partecipato numerosi ospiti: i quattro giudici di XFactor oltre ai Negramaro accompagnati dalla splendida Madame. Serata di trionfo per tutti i partecipanti ancora in gara (N.a.i.p. – Casadilego – Little Pieces Of Marmelade – Blind).

Nella prima manche i concorrenti hanno cantato accompagnati dai loro giudici di gara con un pezzo a scelta, al termine della stessa è stato decretato il primo eliminato della serata: N.a.i.p. della categoria Over di Mika.

Nella seconda manche i ragazzi hanno affrontato il “Best Of”, ovvero sono saliti sul palco cantandp tre delle canzoni che hanno ritenuto descriverli meglio, tre brani smbolo della loro esperienza ed avventra ad XFactor. Casadilego si è presentata con canzoni molto calme che hanno meso in risalto tutte le sue doti canore, l’ha seguita Blind cantando tre dei suoi inediti, molto diversi fra loro per far capire al pubblico la sua versatilità; i Little Pieces Of Marmelade, ultimi in gara, sono stati meno distruttivi del solito portando pezzi forse un po’ lontani dal genere che li appartiene veramente ma mettendo piuttosto in mostra le loro abilità.

Al termine della seconda manche, seppur avendo eseguito una performance incredibile, è stato Blind a dover lasciare il palco. Per lui evento particolare, prima dei saluti gli è stato consegnato il disco d’oro per il suo inedito “Cuore Nero”, prima volta per il programma che un partecipante ottiene un premio di tale rilevanza ancor prima della fine dei giochi.

Nell’ultima manche si sono quindi scontrati Casadilego (categoria under donna capitanata da Manuelito HellRaton) e i L.P.O.M. (guidati da Manuel Agnelli, giudice della categoria dei Gruppi). Si sono scontrati sulle note di un loro inedito “Vittoria” per Casadilego e “One cup of heppiness” i LPOM.

Prima dell’annuncio finale il conduttore Alessandro Catteland, da dieci anni nel programma, ha salutato il pubblico, ha ringraziato tutto lo staff per il lavoro svolto e si è mostrato davvero riconoscente per la lunga esperienza che ha potuto vivere grazie ad XFactor, confermando che ques’anno sarà l’ultimo anno della sua presenza sul palco come conduttore.

Il concorrente più votato dal pubblico da casa e dunque il vincitore di XFactor 2020 è stato Casadilego.