X Factor 2022: trionfano i Santi Francesi con l’inedito "Non è così male"

Ascolta questo articolo

Si è conclusa giovedì 8 dicembre l’edizione 2022 di X Factor Italia, che ha visto il live dell’ultima puntata dal palco del Mediolanum Forum di Assago. La finale del talent show di Sky, condotto quest’anno da Francesca Michielin, ha vinto il trionfo dei Santi Francesi, che hanno conquistato il pubblico dello show con l’inedito “Non è così male“. “Grati a questo programma e a tutte le persone che ci hanno ascoltato“, hanno commentato a caldo. “Ci vediamo ai live, grazie“.

I quattro concorrenti che si sono sfidati nel corso dell’ultima puntata dello show, uno per ciascun giudice, erano il gruppo Santi Francesi, dati come favoriti dai bookmaker e facenti parte del rooster di Rkomi, Beatrice Quinta, provocante artista seguita da Dargen D’Amico arrivata seconda, Linda, giovane cantante che aveva come giudice Fedez e si è piazzata terza, ed i Tropea, gli “Highlander” dell’edizione parte del team di Ambra Angiolini arrivati quarti.

Una finale fuori dagli schemi, che ha visto tutti i quattro partecipanti in gara fino alla fine della serata, mentre negli anni precedenti la serata vedeva arrivare all’ultima tranche solo due artisti. La serata è iniziata con la prima delle tre manche, che ha visto la Michielin eseguire duetti con tutti i concorrenti, prima di lanciarsi in un medley dei suoi più grandi successi durante il quale ha presentato il suo nuovo brano intitolato “Occhi grandi grandi“.

Nella seconda manche invece i partecipanti si sono eseguiti un un “Best of” che li ha visti riproporre un medley di alcuni dei brani portati in gara nel loro percorso. L’ultima tranche della serata ha visto gli artisti esibirsi con i loro inediti: “Se$$o” per Beatrice, “Non è così male” per i Santi Francesi, “Fiori sui balconi” per Linda e “Cringe Inferno” per i Tropea.

Tutti i quattro giudici dello show, Rkomi, Ambra, Dargen D’Amico e Fedez, si sono esibiti nel corso della serata, con quest’ultimo che ha presentato ufficialmente il suo nuovo singolo “Crisi di Stato“, uscito a mezzanotte. Super ospiti musicali della serata sono stati due gruppi italiani, i Meduza ed i Pinguini Tattici Nucleari. Prima del termine del programma, la conduttrice ha annunciato che, da mezzanotte, sono ufficialmente aperti i casting per l’edizione del 2023.