Whitney Houston: in arrivo l’album gospel postumo "I Go To The Rock"

A più di 10 anni dalla tragica scomparsa di Whitney Houston, non accenna a calare la passione e l’interesse verso la cantante e attrice americana. Dopo l’uscita del film biografico sulla star, è previsto per quest’anno l’arrivo di un nuovo documentario e un album postumo, che esploreranno il legame della Houston con la musica gospel.

È stato rivelato che il disco, il cui titolo sarà “I Go to the Rock“, conterrà alcuni dei più grandi successi gospel dell’artista americana in aggiunta a sei brani inediti, e sarà pubblicato il prossimo 24 marzo. Il primo singolo estratto dal disco, intitolato “Testimony” e registrato quando Whitney aveva 17 anni, è uscito giovedì 9 febbraio.

Oltre al disco, ci sarà anche un documentario di accompagnamento ,”I Go to the Rock: The Gospel Music of Whitney Houston“, che sarà trasmesso in televisione negli USA ed uscirà in dvd. Il documentario racconterà la dedizione dell’artista al gospel, dalle sue prime esibizioni in una chiesa locale fino all’uscita della colonna sonora di “Uno sguardo dal cielo” del 1996, che ha raggiunto la vetta della classifica degli album gospel in America e rimane ancora oggi l’album gospel più venduto della storia.

La Houston è morta l’11 febbraio del 2012 all’età di 48 anni dopo essere stata trovata priva di sensi nella vasca da bagno di un hotel. La cantante ha pubblicato sette album e due colonne sonore nel corso della sua carriera, ed ha recitato il film di successo come “Guardia del Corpo” del 1992 e “Uno sguardo dal cielo” del 1996.

Dopo la sua morte, l’etichetta discografica della cantante ha pubblicato la raccolta dei più grandi successi “I Will Always Love You: The Best of Whitney Houston” nel 2012, seguita poi dalla raccolta di live del 2014, “Her Greatest Performances”, ed una ristampa della colonna sonora di “Guardia del Corpo”. Nel dicembre dello scorso anno la RCA ha pubblicato la colonna sonora del film biografico , intitolato “I Wanna Dance With Somebody“, con remix di alcuni dei più grandi successi della cantante.