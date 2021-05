Sta facendo discutere la vicenda avvenuta ai Maneskin a seguito della vittoria dell‘Eurovision Song Contest. Come è noto, infatti, la band italiana negli scorsi giorni è stata la vincitrice della nota competizione musicale europea: i cantanti hanno vinto con il loro singolo “Zitti e buoni”, tra l’altro già vincitore del Festival di Sanremo. Ma un episodio ha rischiato di danneggiare l’immagine dei bravi cantanti nostrani. Paris Match, testata francese, ha infatti lanciato un video in cui si vede Damiano David che si abbassa sul tavolino per qualche secondo.

Secondo i francesi questa sarebbe la prova che il cantante abbia fatto uso di cocaina durante l’evento. Damiano è stato costretto a smentire questa circostanza in conferenza stampa, affermando che il chitarrista Tommaso Torchio abbia rotto un bicchiere durante uno scatto di felicità, proprio allorquando sono stati dati alla band italiana i 12 punti che si sono rivelati fondamentali poi per la vittoria. Gli organizzatori dell’Eurovision confermano assolutamente questa circostanza.

Damiano farà un test antidroga

Viste le gravissime accuse mosse al cantante, tutta la band ha chiesto immediatamente agli organizzatori di fare un test antidroga. Damiano lo farà subito una volta tornato a casa. “Siamo assolutamente contro le droghe e non abbiamo mai fatto uso di cocaina” – così ha affermato in conferenza stampa il cantante.

“La band, il loro management e il capo della delegazione ci hanno informato che nella Green Room non erano presenti droghe e ci hanno spiegato che un bicchiere era rotto al loro tavolo ed era stato ripulito dal cantante. L’EBU può confermare che il vetro rotto è stato trovato dopo un controllo in loco. Stiamo ancora esaminando attentamente i filmati e aggiorneremo con ulteriori informazioni a tempo debito” – questa è la nota che l’organizzazione dell’Eurovision Song Contest ha diramato a seguito della diffusione del filmato.

Acnhe la Rai è intervenuta a difesa dei cantanti italiani, mostrando loro tutta la solidarietà necessaria. La vittoria dei Maneskin all’Eurovision è stata storica per l’Italia, che non vinceva la competizione musicale da 31 anni. “Sono assolutamente contro questo tipo di droghe, non ne ho mai fatto uso in vita mia e sicuramente non comincerò in diretta in tutta Europa, con una telecamera puntata in faccia, perché sò scemo, ok, ma non fino a questo punto” – così ha termianto il suo intervento Damiano David.