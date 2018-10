Vasco Rossi, salta una data del suo prossimo tour estivo

C’è grande attesa per conoscere quali saranno le date del prossimo tour estivo di Vasco Rossi. Il rocker di Zocca girerà l’Italia per portare il proprio spettacolo in numerose città dopo l’ennesimo successo ottnuto l’estate scorsa. Sicura la sua presenza allo stadio San Siro di Milano, in cui terrà quattro concerti, e quasi certa la sua presenza in Sardegna, come dichiarato recentemente in un incontro con il fan club di Castellaneta. L’inizio è previsto per metà giugno, proprio al Meazza.

C’è una data, però, che era data quasi per scontata e che, invece, sembra saltata definitivamente. Il Blasco, infatti, avrebbe voluto esibirsi allo stadio Arechi di Salerno ma, nonostante gli organizzatori abbiano fatto un tentativo per portare il rocker in Campania, l’amministrazione comunale ha declinato l’offerta. Un parere negativo puramente tecnico, in quanto il periodo prescelto è subito successivo alle Universiadi e occorrerrà un certo lasso di tempo per curare il manto erboso, il quale subirà una manutenzione straordinaria allo scopo di ospitare la Salernitana.

Ipotesi Napoli

Accantonata la possibilità di vedere Vasco Rossi a Salerno, comincia a prendere quota l’ipotesi Napoli. Il Blasco, d’altronde, ha suonato allo stadio San Paolo già nel 2015, durante ill “Sono innocente tour”, davanti a 60.000 spettatori. Avendo già suonato a Bari e a Roma la scorsa estate, l’unica ipotesi che sembra percorribile per vedere Vasco al Sud è quella di vederlo all’ombra del Vesuvio.

Il rapporto con il sindaco De Magistriis è buono, ma bisognerà superare le rimostranze del patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che già nel 2015 creò non pochi problemi per l’organizzazione del concerto, specie a causa dei danni provocati al manto erboso dello stadio.

Nel frattempo che gli organizzatori cercano di trovare gli accordi con le varie amministazioni, il rocker di Zocca, come testimoniato dalle foto sui suoi profili social, è in studio di registrazione con il cantante degli Stadio, Gaetano Curreri. L’uscita del nuovo singolo, dunque, potrebbe essere imminente e già nei primi giorni di novembre potremmo sentirlo passare per le radio.