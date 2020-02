Vasco Rossi riceve grave minaccia sui social: "Morirai per mano mia"

Vasco Rossi ha ricevuto dei pesanti insulti sui social da parte di un utente sconosciuto che lo ha addirittura minacciato di morte. Si tratta di un commento ad un recente post scritto dal rocker di Zocca e non si capisce il motivo della minaccia nei confronti del cantautore. L’utente ha usato parole piuttosto offensive nei confronti dell’artista, arrivando ad una vera e propria minaccia.

Queste sono state le parole digitate: “Morirai per mano mia, bastardo tossicodipendente“. Il profilo di questa persona è un troll, un profilo falso e non c’è alcuna possibilità di conoscere l’identità di questa persona. Si deve ricordare che, al momento, Vasco Rossi è impegnato nello studio di registrazione a Los Angeles, per un progetto musicale piuttosto importante.

La risposta del cantautore

Il cantante ha deciso di condividere sui social questa minaccia per renderla nota ai suoi followers. Allo stesso tempo l’artista ha voluto enfatizzare la notizia attraverso un messaggio video di risposta a questo misterioso utente. Nei giorni precedenti Vasco Rossi ha pubblicato sui social una foto in compagnia del cantautore Ultimo, anch’egli impegnato negli Stati Uniti.

Vasco Rossi ha festeggiato il suo compleanno lo scorso 7 febbraio, insieme appunto ad Ultimo, con il quale si è ritrovato a cena. Le parole del troll hanno provocato l’attenzione di molti fan dell’artista, ai quali non è passata inosservata la situazione.

Vasco, attraverso un post su Instagram, ha affermato: “Di auguri di morire ne avevo già ricevuti tanti ma devo dire che è la prima volta che ricevo una minaccia così precisa, ti aspetto amico portati con te anche quello che ti ha messo il like”. Infine il Blasco, ricordando un suo brano, ha spiegato di non aver alcuna paura e di non muoversi nell’attesa che lo sconosciuto si faccia avanti e ha inoltre precisato di aver provveduto con la denuncia alla polizia postale.