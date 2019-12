Vasco Rossi e l’importanza della tradizione natalizia a Zocca

Vasco Rossi dimostra di essere molto legato alla tradizione natalizia e, una volta all’anno, torna nella sua Zocca per cenare con la sua famiglia e gli amici di sempre. Il cantante non si fa mai mancare questo tipo di routine e ciò conferma quanto tenga ai valori, e non possono di certo mancare i tortellini della madre Novella.

I fan sono a conoscenza della presenza di Vasco e sanno dove si trova nei giorni natalizi: per questo motivo colgono l’occasione per fare una sorpresa speciale al cantautore. L’intento delle persone è quello di fare un saluto, oppure di avere un autografo o fare una foto con il Blasco.

Nel mese di dicembre Vasco Rossi è stato diverse volte a Bologna, come si può ricordare con la presenza in Piazza Maggiore lo scorso 27 dicembre, quando si è filmato per le strade della città. Inoltre ha trovato anche il tempo per fare un saluto agli alunni della scuola di musica Massimo Riva.

Il Blasco ha voluto fare un applauso agli alunni e c’è stata la possibilità di fare un incontro, culminato nello scambio degli auguri di natale. Nel corso di questo evento c’è stata la partecipazione del primo cittadino Gianfranco Tanari, la presenza dei membri del fan club di Vasco Rossi Zocca. Inoltre non si può dimenticare la partecipazione del presidente della scuola Lele Leonardi, così come dei fratelli di Massimo Riva.

Non sono mancate le stories sui social, con l’auto al centro di Zocca e la didascalia: “Natale al paesello”. Inoltre Vasco ha avuto modo di raccontare ai fan cosa successe il 26 dicembre 1965, quando ci fu la sua vittoria dell’Usignolo d’oro. Inoltre il Blasco ha svelato che la canzone con cui vinse quel concorso si intitolava “Come nelle fiabe”.