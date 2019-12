Vasco Rossi annuncia una nuova collaborazione con Irene Grandi

Vasco Rossi ha reso nota la collaborazione con Irene Grandi dopo vent’anni dal grande successo della cantante che lo scorso 6 dicembre ha compiuto i suoi primi cinquant’anni. Si tratta di un ritorno importante e fondamentale è anche la presenza di Gaetano Curreri che ha avuto un ruolo di primo piano in questo progetto.

Sulla sua pagina di Instagram, il Blasco ha pubblicato una foto che lo vede in compagnia di Irene Grandi, attraverso una didascalia che dimostra il grande entusiasmo: “Tutti soddisfatti, sentirete che bomba”. Questa collaborazione ha fatto fare delle ipotesi ai tanti fan che sperano in qualcosa di sorprendente.

Hanno ipotizzato che possa trattarsi del ritorno sul palco dell’Ariston della cantante Irene Grandi che, proprio 20 anni fa, nel 2000, riscosse un grande successo. La speranza è la partecipazione di Irene Grandi al Festival di Sanremo condotto da Amadeus, con l’interpretazione di un brano scritto dal cantautore emiliano.

Vasco Rossi, con la foto pubblicata sui social, ha confermato le indiscrezioni che parlavano di una loro collaborazione. Non si può dimenticare che la canzone scritta dal Blasco ebbe una certa fortuna per la Grandi che, magari, potrebbe ripetere un successo del genere. Inoltre nell’edizione del Festival di Sanremo del 2000, Irene Grandi ottene un successo non solo in termini commerciali, ma anche in classifica, uscendo dalla competizione con un secondo posto.

Inoltre la cantante toscana manca da alcuni anni al Festival di Sanremo. Si tratta di semplici supposizioni e, per scoprire la verità, bisognerà attendere il prossimo 6 gennaio. In quel giorno dell’Epifania, il presentatore Amadeus renderà nota nella sua trasmissione serale “I soliti ignoti“ la partecipazione dei cantanti big alla nuova edizione del Festival della canzone italiana.