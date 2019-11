Vasco Rossi annuncia 4 concerti per il 2020

Dopo l’uscita del nuovo singolo “Se ti potessi dire“ e in attesa della pubblicazione, prevista per il 6 dicembre, del doppio album DVD dei 6 concerti di San Siro dello scorso mese di giugno, Vasco Rossi ufficializza sui suoi canali social quattro concerti per il prossimo anno per il tour “Vasco NonStopLive Festival“.

Il Komandante si esibirà durante i festival live più importanti. Prima data il 10 giugno 2020 a Firenze alla Visarno Arena, all’interno dell’Ippodromo del Visarno nel Parco delle Cascine, in occasione del Firenze Rocks. Il 15 giugno sarà la volta di Milano: concerto al MIND Milano Innovation District (area Expo) per l’iDays Festival. Il Circo Massimo di Roma sarà il teatro del live del 19 giugno nell’ambito del Rock in Roma festival, mentre la quarta e ultima data è in programma all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola il 26 giugno 2020.

La vendita dei biglietti inizierà alle ore di lunedì 18 novembre su Vivaticket.it per gli iscritti al fanclub Il Blasco. Dal 19 i titolari di carte Intesa San Paolo potranno acquistare i tagliandi di ingresso per le tappe di Firenze e Milano, direttamente su Ticketone.it, mentre dalle ore 11 del 21 novembre partirà la vendita libera sulle piattaforme Vivaticket.it, Ticketmaster.it, Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

I prezzi dei biglietti sono uguali per tutte le date e si dividono in solo due settori: il PIT Gold al costo di € 91,43 e il Posto Unico al prezzo di € 79,24. Per i disabili ingresso gratuito per la data di Milano, a pagamento (€ 79,24) per le altre date.

Nell’attesa che arrivi il prossimo anno, tutti i fan di Vasco Rossi potranno rivedere le immagini del tour NonStop Live 2018 e 2019 al cinema dal 25 al 27 novembre. Nelle principali sale italiane, infatti, sarà proiettato “Vasco Non Stop Live”, il film ideato e diretto da Pepsy Romanoff, che racchiude la storia della tournée del Blasco degli ultimi due anni.