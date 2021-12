L’amatissimo cantante italiano Eros Ramazzotti ha scelto di ricevere la terza dose del vaccino anti-Covid presso la Farmacia Dr. Ranieri di Ronco Briantino, in Brianza

Ma nell’arco di poco tempo, la notizia si è diffusa per il web e attorno ad essa si è scatenata una vera e propria bufera per via di uno scatto che immortala Eros, racchiuso, poi, in una storia sui social con sotto il testo “Anche Eros si vaccina”.

La vicenda

Cosa è accaduto esattamente? Lo staff della farmacia si è fatto fotografare con il celebre artista, immortalando il momento in cui il cantautore romano ha ricevuto il richiamo vaccinale, postando lo scatto nelle stories di Facebook e Instagram. Approfittando della notorietà del personaggio, i farmacisti hanno voluto lanciare un commento pro Vax con la frase: “Anche Eros si vaccina”.

Tutto questo non ha lasciato, certo, impassibile il popolo di Internet che si è sbizzarrito con una serie di commenti che contengono le innumerevoli reazioni innescate da quello scatto. Dato che il mondo è bello perchè vario, c’è chi avrebbe voluto incontrare di persona il suo idolo, conoscendo la farmacia, al punto da scrivere: “Dottore, almeno un autografo foteva farmelo fare”, e chi, facendolo notare con parole di critica, ha evidenziato il fatto che nessuno dei presenti nella foto, dagli specialisti al cantante, indossasse la mascherina, pur trovandosi all’interno di un luogo chiuso, e che non abbiano osservato le norme di distanziamento.

La foto si andava ad aggiungere alla campagna pro immunizzazione che conta su tanti testimonial e che sul territorio ha avuto i suoi effetti. A pochi giorni dall’avvio del nuovo richiamo, la dose booster è arrivata al 12,65% degli aventi diritto. Sinora hanno fatto meglio solo a Cremona, Como e Pavia dove sono un punto avanti.

Ma i gestori della farmacia hanno fatto marcia indietro, rimuovendo il post e la fotografia “incriminata “dai social. Il motivo di tale scelta non è chiaro ma ciò che si fa ancor più fatica a comprendere è la presenza di Eros in Brianza e del perché abbia deciso di effettuare la terza dose proprio in quella farmacia.