USA: in vendita la casa in cui si suicidò Kurt Cobain dei Nirvana

Nel gennaio del 1994, Kurt Cobain aveva acquistato assieme a Courtney Love un’abitazione a Seattle, dove visse con la figlia Frances Bean: proprio nella serra della proprietà, il frontman dei Nirvana si suicidò il 5 aprile dello stesso anno, ad appena 27 anni.

In seguito alle indagini della polizia, il decesso è stato dichiarato causato da una ferita alla testa da arma da fuoco auto inflitta: negli ultimi anni della sua giovane vita, aveva dovuto combattere con la depressione, problemi cronici di salute, oltre alla dipendenza da eroina ed altri problemi personali.

La casa nel quartiere di Denny-Blaine è ora stata messa in vendita per 7.5 milioni di dollari: in seguito alla demolizione della serra, Courtney continuò a viverci fino al 1997, incassandone dalla successiva vendita 2.9 milioni di dollari.

Attualmente, la proprietà sarebbe attribuibile dal 2000 alla US Bank, secondo il Dipartimento dei Quartieri di Seattle: con un’età di ben 117 anni, la costruzione è stata edificata secondo lo stile della Regina Anna, posizionata su 0.74 acri di terra e caratterizzata da 8.000 piedi quadrati.

Con le sue quattro camere da letto ed altrettanti bagni, dispone anche di un garage indipendente e di un muro di contenimento, aggiunti secondo i registri immobiliari, nel 1999.

Nato il 20 febbraio del 1967, Kurt Donald Cobain è stato un indimenticabile cantautore e musicista americano che, con la band dei Nirvana, ha saputo imporsi nel panorama rock come icona intramontabile: grazie alla loro musica senza tempo, è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame del 2014, ha conquistato la dodicesima posizione nella classifica della rivista Rolling Stone, nel 2003 è stato giudicato dal critico David Fricke come più grande chitarrista di tutti i tempi, oltre ad essere stato classificato 20° nella Hit Parade della lista MTV dei 100 più grandi cantanti metal di tutti i tempi e 7° tra le 22 più grandi voci della musica.